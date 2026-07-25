Xuân Son nói điều bất ngờ sau chiến thắng của tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Trong sự hưng phấn chiến thắng Timor Leste 7-0, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cho biết thậm chí anh còn sớm nghĩ tới trận quyết đấu Indonesia ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Tối 24-7, tuyển Việt Nam ra quân ASEAN Cup 2026 mỹ mãn với chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste. Ngoài cú hat-trick ấn tượng của Đình Bắc, cú đúp của Hoàng Hên, Xuân Son - Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 - cũng có bàn thắng đầu tiên tại giải năm nay.

Chia sẻ sau chiến thắng tưng bừng của đội nhà, Xuân Son bày tỏ: "Tôi rất vui và hạnh phúc! Chúng tôi đã khởi đầu chiến dịch ASEAN Cup 2026 suôn sẻ. Trận thắng đầu tiên đóng vai trò then chốt. Tôi cũng vui vì bản thân có bàn thắng. Ghi bàn là nhiệm vụ của tôi trong mọi trận đấu".

Xuân Son (12) cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste (Ảnh: VFF)

Tiền đạo nhập tịch gửi lời khen ngợi các đồng đội: "Mọi thứ trở nên rất dễ dàng khi được chơi bóng bên cạnh những cầu thủ thông minh. Hôm nay, Đình Bắc và Hoàng Hên đã thi đấu rất tốt, tạo nên sự kết nối tốt trên hàng công. Hàng thủ cũng chơi rất tập trung để giữ sạch lưới. Hãy cùng duy trì phong độ cho các trận đấu tiếp theo".

Chiến thắng 7-0 giúp tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với cùng 3 điểm nhưng hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +1). Xuân Son và đồng đội sẽ được nghỉ lượt trận ngày 27-7, nơi đối thủ mạnh nhất bảng là Indonesia ra quân gặp Campuchia, còn Timor Leste đấu Singapore.

Ngày 31-7, Việt Nam đá lượt trận thứ hai tiếp Singapore trên sân nhà Mỹ Đình. Thế nhưng Xuân Son thậm chí còn hưng phấn sớm nghĩ về màn quyết đấu Indonesia ngày 3-8 - trận đấu mang tính chất định đoạt ngôi đầu bảng A.

"Chúng tôi muốn chiến thắng mọi trận đấu để dành tặng món quà này cho người hâm mộ Việt Nam. Giờ đây thậm chí chúng tôi đã hướng về trận đấu với Indonesia. Cả đội sẽ quyết tâm thi đấu thật tốt", Xuân Son bày tỏ sau trận ra quân thắng Timor Leste.

Xuân Son từng ghi 7 bàn để giành Vua phá lưới ASEAN Cup 2024. Mùa này, anh tiếp tục là ứng viên cho danh hiệu cá này song dự báo sẽ chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đồng nghiệp, bao gồm cả đồng đội Đình Bắc, Hoàng Hên ở tuyển Việt Nam.

Mục tiêu cao nhất của Xuân Son cùng đồng đội là bảo vệ thành công chức vô địch.