Huyền thoại Ronaldo 'béo' nói thẳng về thất bại của Cristiano Ronaldo ở World Cup

ANTD.VN - Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Nazario, còn gọi là Ronaldo "béo", cho rằng Cristiano Ronaldo vẫn đủ khả năng thi đấu ở Saudi Pro League, nhưng World Cup đã trở thành thử thách vượt quá giới hạn của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Chia sẻ với ESPN Brazil, cựu tiền đạo hai lần vô địch World Cup nhận định nguyên nhân khiến Cristiano Ronaldo không còn tạo được tầm ảnh hưởng lớn tại World Cup 2026 không nằm ở chuyên môn hay khát khao thi đấu, mà xuất phát từ những quy luật không thể thay đổi của thời gian.

Huyền thoại Ronaldo (giữa) chia sẻ đáng chú ý về CR7 và Neymar (Ảnh: Bola)

"Cơ thể rồi sẽ phát đi những tín hiệu rất rõ khi bạn không còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ Cristiano Ronaldo cũng như Neymar đều đã đến giai đoạn phải học cách chấp nhận những gì cơ thể mách bảo. Chúng ta không thể chiến thắng cuộc chiến với chính cơ thể mình", Ronaldo "béo" nói.

World Cup 2026 khép lại trong nỗi thất vọng với Cristiano Ronaldo khi Bồ Đào Nha dừng bước ngay từ vòng 1/8 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Dù vẫn duy trì khả năng săn bàn với 3 pha lập công, Ronaldo thêm một lần lỡ hẹn danh hiệu World Cup - điều anh mãi mãi không thể giành được trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng.

Theo Ronaldo Nazario, sự khác biệt về cường độ và chất lượng chuyên môn khiến sân chơi World Cup khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Saudi Pro League, nơi Cristiano Ronaldo đang khoác áo Al Nassr.

"Cristiano vẫn đủ khả năng thi đấu tại Saudi. Nhưng World Cup là một sân khấu hoàn toàn khác. Đẳng cấp ở đó cao hơn rất nhiều", huyền thoại người Brazil nhấn mạnh.

"Dù bộ não vẫn muốn thi đấu và chinh phục, nhưng cơ thể không còn đáp ứng", số 9 kinh điển của bóng đá thế giới thêm vào.

Để minh họa cho quan điểm của mình, Ronaldo Nazario nhắc lại chính câu chuyện trong sự nghiệp của bản thân.

Từng được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử, "Người ngoài hành tinh" phải chia tay đỉnh cao sớm vì hàng loạt chấn thương đầu gối nghiêm trọng. "Tôi không dừng chơi bóng vì bộ não không còn hoạt động. Tôi vẫn biết mình phải làm gì trên sân, nhưng cơ thể không còn chịu đựng được nữa", Ronaldo chia sẻ.

Về phần mình, Cristiano Ronaldo hiện vẫn còn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027 và đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng khi đang sở hữu 976 bàn.

CR7 từng khẳng định World Cup 2026 là kỳ Mundial cuối cùng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chân sút 41 tuổi chưa giã từ ĐT Bồ Đào Nha mà muốn thi đấu đến hết EURO 2028.