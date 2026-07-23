Tuyển nữ Việt Nam đụng Nhật Bản, Thái Lan tại ASIAD 2026

ANTD.VN - Trong khi đội Olympic nam nằm bảng dễ thở thì đội tuyển nữ Việt Nam lại rơi vào bảng "tử thần" Đại hội thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20 năm 2026.

Trưa 23-7, chủ nhà Nhật Bản tiến hành bốc thăm môn bóng đá ASIAD 2026.

15 đội bóng đá nam chia vào 4 bảng (A, B, C, D), trong khi 12 đội bóng đá nữ chia vào 3 bảng (E, F, G).

Kết quả bốc thăm bóng đá nam ASIAD 2026

Lá thăm đưa Olympic Việt Nam vào bảng C khá dễ thở cùng Uzbekistan, Philippines, Kuwait.

4 bảng môn bóng đá nam đấu vòng tròn một lượt chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết.

Trong khi đó, đội tuyển nữ rơi vào E cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được ví như bảng "tử thần" của môn bóng đá nữ đại hội năm nay, mang đến nhiều thách thức cho tuyển nữ Việt Nam.

Chủ nhà Nhật Bản - hạng 5 thế giới, số 1 châu Á gần như chắc chắn giành nhất bảng, trong khi Việt Nam cùng hai đối thủ ngang cơ là Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ phải cạnh tranh tấm vé duy nhất còn sót lại.

Đại diện còn lại của Đông Nam Á là Philippines nằm bảng C cùng Trung Quốc, Uzbekistan, Hong Kong (TQ).

Vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 6 đội xếp nhất, nhì bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Kết quả bốc thăm bóng đá nữ ASIAD 2026

Tuyển nữ Việt Nam trong trận thua 0-4 trước Nhật Bản tại Asian Cup hồi tháng 3-2026

Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10.

Thành tích tốt nhất của Olympic Việt Nam tại ASIAD là hạng tư năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Trong khi với tuyển nữ là hạng tư năm 2014 dưới thời HLV Mai Đức Chung.