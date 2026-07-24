Báo Indonesia đánh giá tuyển Việt Nam 'khó nhằn nhất', dè chừng 3 cái tên

ANTD.VN - Tờ Bola Sport (Indonesia) đánh giá đương kim vô địch Việt Nam là đối thủ "khó nhằn nhất" ở ASEAN Cup 2026, đồng thời chỉ ra 3 "mối nguy" cho đội nhà là Xuân Son, Quang Hải, Hoàng Hên.

Hôm nay 24-7, Giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026 chính thức khởi tranh với hai cặp đấu bảng A: Việt Nam - Timor Leste, Singapore - Campuchia. Riêng Indonesia được nghỉ nên có cơ hội theo dõi 4 đối thủ cùng bảng tranh tài.

Bola Sport đánh giá "Việt Nam chắc chắn là đối thủ khó nhằn nhất" của Indonesia tại giải, không chỉ bởi "Những chiến binh Sao Vàng" đang là đương kim vô địch sau chiến thắng Thái Lan 5-3 tại chung kết mùa trước, mà còn sở hữu lực lượng rất mạnh.

Bola Sport đánh giá Xuân Son, Quang Hải, Hoàng Hên là 3 "mối nguy" cho Indonesia (Ảnh chụp màn hình)

Tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia chỉ ra 3 cái tên có thể gây nguy hiểm, yêu cầu đội nhà phải hết sức dè chừng.

Đầu tiên là Nguyễn Xuân Son - một trong những cầu thủ nhập tịch của Việt Nam tại giải này.

Bola Sport cho biết tiền đạo gốc Brazil này có màn trình diễn ấn tượng tại ASEAN Cup 2024, với 7 bàn thắng cùng danh hiệu Vua phá lưới. Dù Xuân Son chấn thương phải nghỉ dài hạn nhưng khi trở lại đã ghi 6 bàn và 2 kiến tạo sau 13 trận cho CLB Nam Định tại V-League 2025/26.

"Điều này chứng tỏ Xuân Son vẫn là mũi nhọn nguy hiểm", Bola Sport nhấn mạnh.

Tờ báo đồng thời nhắc tên tiền vệ Nguyễn Quang Hải - người ghi dấu ấn trong 2 chức vô địch AFF Cup (2018, 2024) gần nhất của tuyển Việt Nam, và sắm vai đội trưởng tại giải năm nay.

"Quang Hải từng thi đấu tại Pháp, cùng CLB Công an Hà Nội vô địch V-League và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải 2025/26. Tiền vệ cao 1m68 này từng được mệnh danh là tài năng trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á, và đã có 78 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, ghi được 14 bàn thắng", Bola Sport thống kê.

Cái tên cuối cùng được tờ báo Indonesia điểm tên là cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên: "Cầu thủ 32 tuổi này đã ghi được 11 bàn thắng và 9 pha kiến ​​tạo chỉ sau 19 lần ra sân ở giải V-League mùa 2025/26. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, Hoàng Hên đã ra sân 3 lần và ghi được 1 bàn thắng".

Theo lịch thi đấu bảng A ASEAN Cup 2026, Indonesia sẽ Việt Nam tại lượt trận áp chót ngày 3-8 - trận đấu được dự báo sẽ quyết định tới ngôi nhất bảng.