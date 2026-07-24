ANTD.VN - Sau hơn hai năm rời Liverpool, HLV Jurgen Klopp đã trở lại với công việc huấn luyện khi chính thức nhận lời dẫn dắt đội tuyển Đức. Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), chiến lược gia 59 tuổi ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2030 và sẽ bắt đầu hành trình mới cùng "Cỗ xe tăng" từ UEFA Nations League.

Trong thông báo chính thức ngày 24-7, DFB xác nhận Jurgen Klopp sẽ thay thế Julian Nagelsmann trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Nagelsmann chia tay đội tuyển sau khi Đức bất ngờ để thua Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026, khép lại chiến dịch không như kỳ vọng.

Bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2030 đồng nghĩa Klopp sẽ đồng hành cùng Die Mannschaft trong hai kỳ UEFA Nations League, EURO 2028 và World Cup 2030.

Jurgen Klopp chính thức dẫn dắt ĐT Đức (Ảnh: AFP/Getty Images)

Đây là lần đầu tiên HLV Jurgen Klopp trở lại băng ghế huấn luyện kể từ khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải 2023/24.

Trong 9 năm dẫn dắt Liverpool, Klopp đã đưa đội bóng giành chức vô địch Premier League, Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn khác, đồng thời xây dựng một trong những tập thể thành công nhất lịch sử CLB.

Sau khi rời Liverpool, ông đảm nhận vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Tập đoàn Red Bull từ tháng 10-2024. Bên cạnh đó, Klopp cũng xuất hiện với vai trò bình luận viên truyền hình trong suốt World Cup 2026 trước khi quyết định trở lại với công việc huấn luyện.

Chiến lược gia 59 tuổi cũng bày tỏ niềm tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển quê hương. "Đây là một vinh dự rất lớn. Tôi luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã góp phần giúp mọi việc diễn ra như mong đợi", Klopp chia sẻ.

Một trong những điểm đáng chú ý của thương vụ là DFB không phải trả phí giải phóng hợp đồng cho Red Bull.

Thay vào đó, Liên đoàn Bóng đá Đức sẽ quyên góp 1 triệu euro cho quỹ từ thiện Wings for Life do Red Bull bảo trợ. Ngoài ra, thành phố Leipzig cũng được trao quyền đăng cai ba trận đấu quốc tế của đội tuyển Đức trong thời gian tới.

Trong lần trở lại này, Klopp tiếp tục làm việc cùng những cộng sự gắn bó nhiều năm gồm Peter Krawietz, Pep Lijnders và cựu tuyển thủ Sven Bender trong vai trò trợ lý.

Song song với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, DFB cũng bổ nhiệm cựu trung vệ Per Mertesacker giữ chức Giám đốc thể thao theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030.

Trận đấu đầu tiên của Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức sẽ là chuyến làm khách trước Hà Lan tại UEFA Nations League vào ngày 24-9.

Sau đó, Die Mannschaft tiếp tục đối đầu Hy Lạp và Serbia trước khi bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2028.

Sau nhiều năm gặt hái thành công ở cấp CLB, Klopp giờ đây đứng trước thử thách hoàn toàn mới. Nhiệm vụ của ông không chỉ là xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn, mà còn đưa đội tuyển Đức trở lại vị thế hàng đầu của bóng đá thế giới tại EURO 2028 và đặc biệt là World Cup 2030.