Ngôi sao Australia vừa dự World Cup 2026 dương tính với ma túy

ANTD.VN - Tiền vệ Christian Volpato, thành viên đội tuyển Australia tham dự World Cup 2026, đang đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với cocaine trong một vụ vi phạm giao thông tại Sydney. Vụ việc khiến một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Australia rơi vào tâm điểm chú ý.

Theo La Gazzetta dello Sport, mới đây Christian Volpato bị dừng lần đầu xe do chạy quá tốc độ bởi cảnh sát Sydney. Thời điểm đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn nhưng không phát hiện dấu hiệu vi phạm, vì vậy cầu thủ 22 tuổi được phép tiếp tục hành trình.

Tiền vệ Christian Volpato trong màu áo Australia ở World Cup 2026 (Ảnh: La Gazzetta dello Sport)

Tuy nhiên, khoảng hai giờ sau, Volpato tiếp tục bị cảnh sát chặn lại vì một lỗi chạy quá tốc độ khác. Trong lần kiểm tra này, mẫu xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với cocaine.

Sau khi phát hiện dấu hiệu sử dụng chất cấm, nhà chức trách đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các lỗi giao thông của Volpato.

Đồng thời, giấy phép lái xe quốc tế của tiền vệ này cũng bị đình chỉ trong thời hạn 6 tháng.

Để làm rõ vụ việc, cảnh sát tiếp tục lấy mẫu dịch miệng nhằm tiến hành phân tích chuyên sâu. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành và kết luận cuối cùng chưa được công bố.

Christian Volpato được xem là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá Australia.

Sinh ra trong một gia đình gốc Italia, anh từng nhiều năm khoác áo các đội tuyển trẻ của Italia trước khi quyết định chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Australia, ngay trước thềm World Cup 2026.

Tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico, Volpato có ba lần ra sân, góp phần giúp Socceroos vượt qua vòng bảng và giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội.

Việc lựa chọn khoác áo Australia từng được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2004, nhưng bê bối mới nhất đang khiến tương lai của anh trở nên mờ mịt.

Nếu kết quả phân tích chính thức tiếp tục xác nhận Volpato sử dụng cocaine, tiền vệ này có thể phải đối mặt với nhiều hệ lụy liên quan đến sự nghiệp.