Đình Bắc ra mắt ASEAN Cup bằng hat-trick, tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste 7-0

ANTD.VN - Trong lần đầu thi đấu ASEAN Cup, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xuất sắc lập hat-trick giúp tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste 7-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng A.

Tối 24-7, trên sân Chonburi (Thái Lan), đương kim vô địch Việt Nam ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste ở lượt trận đầu bảng A.

HLV Kim Sang-sik tung vào sân đội hình giàu sức tấn công với những Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức...

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, tuyển Việt Nam nhanh chóng tạo lập thể trận áp đảo, với các đường tấn công dồn dập hướng về khung thành đối phương.

Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick trong trận ra mắt ASEAN Cup (Ảnh chụp màn hình)

Ngay phút thứ 7, sau cú dứt điểm của Đình Bắc bóng bật hậu vệ áo đỏ, Hoàng Hên ập vào khống chế rồi vô-lê chân trái thành bàn, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Bàn thắng giúp Việt Nam thi đấu thăng hoa để dẫn tới 5-0 khi hiệp 1 kết thúc, với các pha lập công của Hoàng Hên (phút 7, 41), Đình Bắc (phút 31, 43) và Xuân Son (45'+1).

Video bàn thắng đầu tiên của Đình Bắc tại đấu trường ASEAN Cup (Nguồn: aseanutdfc.com)

Tiếp tục thế trận áp đảo, phút 65, tuyển Việt Nam tiếp tục mang niềm vui đến cho người hâm mộ khi Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick - thành tích ấn tượng của tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội trong lần đầu tiên thi đấu tại ASEAN Cup.

Những phút còn lại, tuyển Việt Nam có thêm một số cơ hội dứt điểm, bao gồm pha bay người đánh đầu tung lưới Timor Leste của Đình Bắc bị trọng tài xác định việt vị, song chỉ đội trưởng Quang Hải (phút 78) được điền tên lên bảng tỉ số.

Chiến thắng chung cuộc 7-0 trước Timor Leste giúp tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A, cùng 3 điểm nhưng hơn Singapore - đội đã thắng Campuchia 2-1 cùng ngày - về hiệu số bàn thắng bại.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tạm nghỉ lượt trận ngày 27-7 (Indonesia ra quân gặp Campuchia còn Singapore đấu Timor Leste), trước khi tiếp Singapore trên sân Mỹ Đình lúc 20h ngày 31-7.