Hai kiến tạo trước tuyển Anh giúp Messi xô đổ kỷ lục World Cup

ANTD.VN - Hai đường kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước tuyển Anh không chỉ đưa nhà đương kim vô địch vào chung kết World Cup, mà còn giúp Lionel Messi trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất lịch sử giải đấu.

Trên sân Mercedes-Benz (Atlanta), Argentina trải qua trận đấu đầy thử thách. Sau hiệp một không có bàn thắng, tuyển Anh là đội vượt lên ở phút 55 nhờ pha đệm bóng cận thành của Anthony Gordon.

Bị dẫn trước, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni liên tục gia tăng sức ép trong quãng thời gian còn lại. Những nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 85 khi Lionel Messi tung đường chuyền thuận lợi để Enzo Fernandez dứt điểm đẹp mắt gỡ hòa 1-1.

Messi bước lên những đỉnh cao mới trong màu áo Argentina (Ảnh: Getty Images)

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ. Một lần nữa Messi trở thành người tạo khác biệt với đường tạt chính xác, để Lautaro Martinez bật cao đánh đầu tung lưới Jordan Pickford, ấn định chiến thắng 2-1 và đưa Argentina vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Theo thống kê từ Opta, Messi đã nâng tổng số pha kiến tạo tại các kỳ World Cup lên 12, trở thành cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất lịch sử giải đấu kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966.

Điều đặc biệt là 10 trong số 12 pha kiến tạo của Messi được thực hiện ở các trận đấu thuộc vòng knock-out, thành tích chưa cầu thủ nào từng chạm tới. Đội trưởng Argentina qua đó vượt qua nhiều huyền thoại của bóng đá thế giới như Pele, Diego Maradona, Raymond Kopa hay Fritz Walter.

Hai pha kiến tạo trước tuyển Anh cũng giúp Messi tạo lợi thế trong cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo của Argentina hiện có 8 bàn như Kylian Mbappe, nhưng xếp trên nhờ sở hữu nhiều pha kiến tạo hơn (4 lần) theo tiêu chí phụ của FIFA.

Ở trận chung kết sắp tới với Tây Ban Nha, Messi sẽ có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch cùng Argentina, đồng thời tiếp tục gia tăng những cột mốc vốn đã rất đồ sộ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.