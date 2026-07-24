Tuyển Nhật Bản bất ngờ chốt HLV trưởng mới

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đã chính thức công bố kế hoạch chuyển giao trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Theo đó, HLV Hajime Moriyasu sẽ tiếp tục dẫn dắt "Samurai Xanh" đến hết VCK Asian Cup 2027 trước khi nhường vị trí cho HLV Go Oiwa.

Thông báo được JFA đưa ra sau cuộc họp ngày 23-7, qua đó chấm dứt những đồn đoán về tương lai của HLV Hajime Moriyasu sau chiến dịch World Cup 2026.

Theo kế hoạch được JFA phê duyệt, HLV Hajime Moriyasu sẽ hoàn thành nốt nhiệm kỳ bằng chiến dịch Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia.

Quyết định này đồng nghĩa chiến lược gia 57 tuổi vẫn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, bất chấp việc Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026.

HLV Hajime Moriyasu (trái) sẽ nhường ghế ở ĐT Nhật Bản cho HLV Go Oiwa (Ảnh: Japan Football)

Tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico, "Samurai Xanh" thi đấu đầy nỗ lực nhưng để thua Brazil 1-2 ở vòng đấu loại trực tiếp, qua đó khép lại hành trình được giới chuyên môn đánh giá là tích cực.

Việc JFA sớm xác nhận tương lai của Moriyasu cũng giúp đội tuyển Nhật Bản có sự ổn định để hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch Asian Cup 2027.

Theo thống kê từ JFA, Moriyasu đã dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản 108 trận, giành 74 chiến thắng, hòa 16 và để thua 18 trận.

Sau khi Asian Cup 2027 khép lại, HLV Go Oiwa sẽ chính thức đảm nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản.

Chiến lược gia sinh năm 1972 được giao nhiệm vụ xây dựng đội tuyển hướng đến World Cup 2030, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm vai trò HLV trưởng U21 Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028.

Đây được xem là bước chuyển giao đã được JFA chuẩn bị từ sớm nhằm đảm bảo tính kế thừa giữa các cấp độ đội tuyển.

Go Oiwa là một cựu trung vệ, từng ba lần khoác áo đội tuyển quốc gia trước khi chuyển sang công tác huấn luyện.

Ông dẫn dắt Kashima Antlers trong giai đoạn 2017-2019, sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống đào tạo của JFA. Từ năm 2022, Go Oiwa giữ cương vị HLV trưởng đội tuyển Olympic Nhật Bản và nhanh chóng khẳng định năng lực, vô địch giải U23 châu Á 2024 tại Qatar, trước khi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Nhà cầm quân trẻ này còn hai lần được AFC vinh danh là HLV nam xuất sắc nhất năm vào các năm 2018 và 2024.