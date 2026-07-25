HLV Kim Sang-sik nói gì sau màn ra quân thắng 7-0 của ĐT Việt Nam?

ANTD.VN - Dù hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste, HLV Kim Sang-sik cho rằng tuyển Việt Nam cần nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp Singapore.

Tối 24-7, ĐT Việt Nam đánh bại Timor Leste 7-0 trên sân Chonburi (Thái Lan), nhờ hat-trick của Đình Bắc, cú đúp của Hoàng Hên cùng hai pha lập công khác của Xuân Son và Quang Hải.

Phát biểu sau trận ra quân ấn tượng, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao cách các cầu thủ triển khai lối chơi và thực hiện những yêu cầu chiến thuật mà Ban huấn luyện đã chuẩn bị.

HLV Kim Sang-sik sau trận Việt Nam 7-0 Timor Leste (Ảnh: VFF)

"Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thể hiện gần như trọn vẹn những gì Ban huấn luyện chuẩn bị. Việc ghi được nhiều bàn thắng sẽ giúp toàn đội có thêm sự tự tin. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đó để thi đấu tốt hơn ở những trận tiếp theo", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Bên cạnh những lời khen dành cho các học trò, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam: "Dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn có rất nhiều cổ động viên Việt Nam đến sân cổ vũ. Đó là nguồn động lực rất lớn đối với toàn đội. Tôi cũng xin cảm ơn những người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ đội tuyển qua truyền hình. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến những màn trình diễn tốt hơn ở các trận đấu tới", ông nói.

HLV Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh chiến thắng trước Timor Leste chỉ mới là bước khởi đầu. "Điều quan trọng nhất lúc này là quên đi kết quả của trận đấu hôm nay. Các cầu thủ cần hồi phục thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ trở lại tập luyện và lựa chọn 11 cầu thủ có phong độ tốt nhất cho cuộc đối đầu với Singapore", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội vào chiều 25-7 để bước vào giai đoạn chuẩn bị cho trận gặp Singapore trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 31-7. Với quỹ thời gian 4 ngày, Ban huấn luyện sẽ tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, đồng thời hoàn thiện những phương án chiến thuật nhằm tiếp tục hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.