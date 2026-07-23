Việt Nam thoát bảng 'tử thần' môn bóng đá nam ASIAD 2026

Theo quy định của ban tổ chức ASIAD 2026, môn bóng đá nam gồm 15 đội đủ điều kiện vừa tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Với thành tích xếp hạng ba chung cuộc giải U23 châu Á, Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

15 đội được chia vào bốn bảng, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội.

Lá thăm may mắn đưa Olympic Việt Nam vào bảng C khá dễ chịu

Diễn biến bốc thăm gây hồi hộp cho người hâm mộ Việt Nam. Do xếp nhóm hạt giống số 1 nên lá thăm Olympic Việt Nam bốc vào đợt cuối. Nhật Bản mặc định nằm bảng A, trong khi Trung Quốc được bốc vào bảng B.

Lúc này Olympic Việt Nam chỉ còn có thể vào bảng C hoặc D, trong bối cảnh bảng D (3 đội) đang có 2 đối thủ rất mạnh chờ sẵn là Qatar và Ả Rập Xê Út.

Trực tiếp tham gia bốc thăm, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026 đã rất "mát tay" bốc Việt Nam nằm bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Trong khi Hàn Quốc rơi vào bảng D, cùng Ả Rập Xê Út và Qatar tạo nên bảng "tử thần" của giải đấu.

Theo điều lệ, chỉ các đội nhất, nhì bảng mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Với việc nằm ở bảng đấu dễ thở, Việt Nam nắm cơ hội đi tiếp.

Trong khi đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan nằm bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Kyrgyzstan và Hong Kong (TQ).

ASIAD lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10. Môn bóng đá nam cho phép các đoàn cử đội U23+3 (bao gồm 3 cầu thủ quá tuổi) tham dự. Tuy nhiên ở đại hội năm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến chỉ cử đội tuyển U21 tham dự để tích lũy kinh nghiệm.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại môn bóng đá nam ASIAD là hạng tư mùa 2018 khi Olympic Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo.