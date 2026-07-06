Haaland lập cú đúp loại Brazil khỏi World Cup 2026

ANTD.VN - Erling Haaland tiếp tục chứng minh vì sao anh là tiền đạo đáng sợ nhất World Cup 2026. Cú đúp đẳng cấp trong hơn 10 phút cuối trận đã giúp Na Uy đánh bại Brazil với tỉ số 2-1 ở vòng 1/8, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại tứ kết.

Ở màn chạm trán trên sân MetLife, Brazil tất nhiên được đánh giá cao hơn nhờ truyền thống vượt trội so với một Na Uy còn non trẻ. Tuy nhiên, đội bóng áo vàng xanh lại khởi đầu theo cách không hề mong muốn.

Bruno Guimaraes đá hỏng 11m, lỡ thời cơ đưa Brazil vượt lên

Chỉ ở phút thứ 4, Patrick Berg đã đưa bóng vào lưới Brazil. Dù bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị nhưng đó là tín hiệu cảnh báo cho Selecao. Đến phút 12, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ismail Elfath xác định Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm và cho đội bóng áo vàng xanh hưởng phạt đền.

Dù vậy, trong sự căng thẳng tột độ, tiền vệ Bruno Guimaraes lại không thể đánh bại thủ thành Orjan Nyland từ cự ly 11m, khiến đội bóng Nam Mỹ bỏ lỡ thời cơ vươn lên dẫn trước.

Đó là tình huống mà chắc chắn Bruno Guimaraes cũng như người Brazil sẽ còn nuối tiếc trong nhiều năm nữa, với những gì xảy ra trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

Thoát khỏi bàn thua, Na Uy càng chơi tự tin. Martin Odegaard điều tiết thế trận ở khu trung tuyến, còn Haaland liên tục khiến hàng phòng ngự Brazil chao đảo bằng những pha di chuyển và dứt điểm đầy uy lực.

Haaland mở tỉ số cho Na Uy

Ở chiều ngược lại, Vinicius Junior, Gabriel Martinelli và Rayan nỗ lực tạo sức ép nhưng hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Na Uy vẫn đứng vững. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, HLV Carlo Ancelotti quyết định tăng cường sức tấn công khi tung Endrick rồi Neymar vào sân. Tuy nhiên, khi Brazil còn chưa tạo được khác biệt thì Na Uy lại tung ra đòn kết liễu.

Phút 79, Andreas Schjelderup thoát xuống bên cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Haaland bật cao đánh đầu cận thành, đánh bại Alisson, mở tỉ số 1-0 cho Na Uy.

Haaland xuất sắc nhân đôi cách biệt

Chưa kịp ổn định đội hình sau bàn thua, Brazil tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 90. Vẫn là Schjelderup với pha kiến tạo thông minh để Haaland khống chế rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc phải, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt cho đại diện Bắc Âu.

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Brazil có bàn rút ngắn tỉ số ở phút 90+10. Sau tình huống Leo Ostigard phạm lỗi trong vòng cấm, Neymar thực hiện thành công quả phạt đền, thắp lên hy vọng mong manh cho Selecao.

Phong độ đỉnh cao của Haaland đưa Na Uy vào tứ kết

Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại là không đủ để Brazil lật ngược tình thế. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Na Uy hoàn tất chiến thắng lịch sử với tỉ số 2-1. Người Na Uy vỡ òa trong khi đội bóng áo vàng xanh sụp đổ. Đây là cái kết nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người trước trận đấu.

Đánh bại ứng viên vô địch, Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Erling Haaland tiếp tục nối dài phong độ ghi bàn ấn tượng và trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Bắc Âu trên hành trình chinh phục giấc mơ World Cup.