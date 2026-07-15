Xuất sắc đánh bại Pháp, Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026

ANTD.VN - Bị đánh giá thấp hơn, tuyển Tây Ban Nha đã tạo nên bất ngờ thú vị khi vượt qua tuyển Pháp với tỉ số 2-0 ở bán kết World Cup 2026. Các pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro giúp La Roja giành vé vào chung kết sau màn trình diễn thuyết phục cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Ngay từ những phút đầu trận bán kết ở Texas sáng 15-7 (giờ Việt Nam), hai đội nhập cuộc khá thận trọng bởi tính chất quan trọng của trận tranh vé chung kết. Dù Tây Ban Nha chủ động cầm bóng nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về tuyển Pháp. Ousmane Dembele tung đường chọc khe tinh tế để Kylian Mbappe băng xuống đối mặt, nhưng bộ ba Pau Cubarsi, Pedro Porro và Aymeric Laporte đã phối hợp bọc lót hoàn hảo, ngăn chặn pha dứt điểm của ngôi sao bên phía Les Bleus.

Yamal bị Digne phạm lỗi, dẫn đến quả 11m cho Tây Ban Nha

Sau tình huống thoát thua, Tây Ban Nha gia tăng sức ép. Phút 22, Lamine Yamal cướp bóng từ chân Lucas Digne trước khi buộc hậu vệ tuyển Pháp phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ cự ly 11m, Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện cú sút lạnh lùng đánh bại Mike Maignan để mở tỉ số cho La Roja.

Oyarzabal (số 21) mở tỉ số cho Tây Ban Nha

Bàn thua khiến Pháp đánh mất sự chủ động. Khó khăn càng chồng chất khi trung vệ William Saliba dính chấn thương và buộc phải rời sân ngay trong hiệp một.

Dù Bradley Barcola nhiều lần khuấy đảo bên cánh trái, những pha dứt điểm của anh đều thiếu chính xác. Cuối hiệp một, Adrien Rabiot mở ra cơ hội rõ rệt với đường chọc khe cho Mbappe thoát xuống, nhưng Unai Simon băng ra rất nhanh để hóa giải, giúp Tây Ban Nha bảo toàn lợi thế. 45 phút đầu tiên diễn ra bế tắc và khá thất vọng với Mbappe cùng đồng đội.

Bước sang hiệp hai, HLV Didier Deschamps lần lượt tung Manu Kone rồi Desire Doue vào sân với hy vọng thay đổi cục diện. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh còn chưa phát huy tác dụng, Pháp đã phải nhận bàn thua thứ hai.

Porro nhân đôi cách biệt cho "Bò tót"

Phút 58, Pedro Porro phối hợp một chạm đẹp mắt với Dani Olmo trước khi chính hậu vệ này thoát xuống dứt điểm quyết đoán hạ gục Maignan, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. Pha bóng đơn giản cho thấy kẽ hở trong hàng thủ tuyển Pháp, điều chưa đội bóng nào làm được kể từ đầu World Cup 2026.

Để thủng lưới 2 bàn, Pháp càng chơi càng lúng túng. Những đường chuyền sai xuất hiện nhiều hơn, những pha tăng tốc cũng trở nên lạc nhịp và nhiều pha dứt điểm đưa quả bóng đi vô hại.

Ở phần sân đối diện, La Roja vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đặc biệt là tình huống làm tung lưới Maignan lần thứ ba của Yamal, nhưng VAR xác định tài năng trẻ của Barcelona đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Mbappe gây thất vọng lớn

Trong những phút cuối, Pháp đá đầy vô vọng. Mbappe thậm chí còn nổi nóng và chơi xấu với Unai Simon, như để tự giải tỏa sự bất lực của mình trước khung thành Tây Ban Nha. Không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kín kẽ của đối thủ, Pháp chấp nhận thất bại 0-2 sau 90 phút.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Tây Ban Nha giữ sạch lưới tới 6 trong 7 trận tại World Cup 2026, đồng thời ghi tên mình vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2010, với phong độ gần như hoàn hảo. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sẽ chờ đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina để tranh chức vô địch.

Tây Ban Nha tiến vào chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010

Về phía tuyển Pháp, giấc mơ lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup chính thức khép lại. HLV Didier Deschamps cũng không thể biến cột mốc 26 trận dẫn dắt tại các kỳ World Cup - nhiều nhất lịch sử đối với một nhà cầm quân - thành một kỷ niệm trọn vẹn khi Les Bleus phải dừng bước trước một Tây Ban Nha được tổ chức đầy khoa học và hiệu quả.