Chelsea chiêu mộ thành công trung vệ tuyển thủ Pháp

ANTD.VN - Chelsea đã hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace. Tuyển thủ Pháp sẽ ký 6 năm với đội chủ sân Stamford Bridge trong bản hợp đồng trị giá khoảng 60 triệu euro.

Sau nhiều ngày đàm phán, những vướng mắc cuối cùng giữa Chelsea và Crystal Palace đã được tháo gỡ. Thương vụ hiện chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục hành chính trước khi được đội bóng thành London chính thức công bố.

Maxence Lacroix được cho là đã tiến hành kiểm tra y tế trong ngày 24-7 (giờ địa phương), trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6-2032.

Chelsea hoàn tất thương vụ Maxence Lacroix từ Crystal Palace (Ảnh: 365scores)

Chelsea chấp nhận chi khoảng 60 triệu euro để đưa trung vệ người Pháp về Stamford Bridge. Đây là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của đội bóng thành London ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, thể hiện quyết tâm gia cố hàng thủ trước mùa giải mới.

Ở tuổi 26, Lacroix được đánh giá đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Sau khi khẳng định tên tuổi trong màu áo Wolfsburg tại Bundesliga, trung vệ người Pháp tiếp tục phát triển mạnh kể từ khi chuyển sang Crystal Palace.

Tốc độ, khả năng tranh chấp tay đôi, đọc tình huống cùng sự tự tin khi triển khai bóng từ tuyến dưới giúp Lacroix nhanh chóng trở thành một trong những trung vệ được đánh giá cao tại Premier League.

Mùa giải vừa qua, anh là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Crystal Palace, đồng thời gây ấn tượng với khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền chính xác và phong thái thi đấu điềm tĩnh dưới áp lực. World Cup 2026 vừa qua cũng là lần đầu tiên Lacroix thi đấu cho ĐT Pháp tại một giải đấu lớn.

Những phẩm chất đó khiến Chelsea xem Lacroix là mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch nâng cấp hàng phòng ngự vốn gặp rất nhiều vấn đề.

The Blues chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại Premier League mùa trước và không có vé dự cúp châu Âu. Chính vì vậy, đội chủ sân Stamford Bridge đang đẩy mạnh hoạt động trên thị trường chuyển nhượng nhằm xây dựng lực lượng đủ sức trở lại cuộc đua vô địch Premier League và hướng tới mục tiêu trở lại châu Âu ở mùa giải 2027/28.

Sự xuất hiện của Maxence Lacroix được xem là một bước đi quan trọng trong quá trình tái thiết của Chelsea, khi đội bóng kỳ vọng trung vệ người Pháp sẽ mang đến sự chắc chắn và ổn định cho hàng phòng ngự trong nhiều năm tới.