Cựu tuyển thủ Cameroon ra mắt CLB Nam Định

ANTD.VN - Trung vệ Félix Eboa Eboa trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PSG (Pháp), từng thi đấu 1 trận cho đội tuyển Cameroon, vừa chính thức gia nhập CLB Nam Định.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, CLB Nam Định ký hợp đồng với một số cầu thủ mới, trong đó nổi bật là trung vệ 30 tuổi Felix Eboa Eboa.

Eboa sinh 1997, mang hai quốc tịch Pháp và Cameroon. Trung vệ cao 1m86 này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Paris Saint-Germain danh tiếng nước Pháp, từng thi đấu cho đội B Paris Saint-Germain (2015-2017), rồi CLB Guingamp ở giải hạng hai và VĐQG Pháp (2017-2023) và CLB Arda Kardzhali của giải hạng nhất Bulgaria (2024-2026), trước khi gia nhập CLB Nam Định.

Felix Eboa Eboa ra mắt CLB Nam Định

Đáng chú ý, Eboa từng 5 lần được triệu tập đội tuyển Cameroon, trong đó có thi đấu 45 phút trận Cameroon thắng giao hữu Burkina Faso 3-2 hồi năm 2015.

CLB Nam Định đánh giá Eboa sở hữu lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt cùng khả năng phòng ngự chắc chắn, được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho hàng thủ, góp phần cùng đội bóng thành Nam chinh phục những mục tiêu ở mùa giải mới.

Cùng gia nhập CLB Nam Định với Eboa còn có hậu vệ Việt kiều Reece Minh-Kai, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, tiền vệ Nguyễn Công Sơn...

Trước đó, CLB Nam Định nói lời chia tay với hậu vệ Việt kiều Kevin Phạm Ba, tiền vệ tuyển Congo - Arnaud Lusamba, cùng một loạt ngoại binh khác như Lucas Alves, Walber Motta, Caique, Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Brenner Marlos, Mahmoud Eid, Mitchell Dijks...

Mùa trước, Nam Định chi tiền mua hơn 10 ngoại binh đắt giá, song không thể giành được danh hiệu nào ở cả 4 đấu trường góp mặt (C2 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia).

Mùa 2026/27 này, đội bóng thành Nam thanh lý gần hết ngoại binh, trở lại với hai đấu trường quốc nội quen thuộc là V-League và Cúp quốc gia.