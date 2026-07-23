Trang chủ ASEAN Cup: 'Việt Nam đã sẵn sàng bảo vệ ngôi vương'

Giải vô địch Đông Nam Á trở lại với kỳ tổ chức kỷ niệm 30 năm, nơi "Những chiến binh Sao Vàng" đặt mục tiêu lần đầu tiên lập cú đúp vô địch sau khi đoàn quân do HLV Kim Sang-sik đăng quang năm 2024.

"Bầu không khí trong toàn đội suốt vài tuần qua rất tích cực. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ thể lực, chiến thuật cho đến sự sẵn sàng tổng thể về chuyên môn. Tôi tin rằng chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho giải đấu. Sự tập trung, tinh thần quyết tâm và chất lượng chuyên môn được thể hiện qua từng buổi tập chính là minh chứng cho sự đoàn kết của toàn đội cũng như những nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra trước thềm giải đấu", đội trưởng Quang Hải khẳng định trên trang chủ aseanutdfc.com.

Đội trưởng Quang Hải tự tin cùng tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: aseanutdfc.com)

Tuyển Việt Nam nằm cùng bảng A với Timor Leste, Campuchia, Singapore (đội từng 4 lần vô địch) và Indonesia (đội từng 6 lần giành ngôi á quân). 5 đội khởi tranh từ ngày 24-7 đến 7-8, để tranh nhất, nhì bảng vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng trận gặp Timor Leste (ngày 24-7) trên sân Chonburi (Thái Lan). Trong khi Singapore đối đầu chủ nhà Campuchia ở cặp đấu còn lại của bảng.

HLV Gavin Lee hy vọng sẽ tiếp nối đà hồi sinh gần đây của bóng đá Singapore – giai đoạn chứng kiến ​​"Những chú Sư tử" giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup lần đầu tiên kể từ năm 1984.

"Chúng tôi không thể nghĩ quá xa. Điều quan trọng là phải tập trung giải quyết từng trận đấu một. Trận đấu đầu tiên luôn là trận quan trọng nhất. Khi trận đó kết thúc, trận tiếp theo lại trở thành trận quan trọng nhất. Đó sẽ là tâm thế và cách tiếp cận của chúng tôi trong suốt giải đấu, và đó chính xác là cách chúng tôi đang chuẩn bị", HLV Gavin Lee của Singapore nói.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan – nhà vô địch 7 lần – sẽ khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu tại bảng B bằng trận đấu với chủ nhà Lào, còn Malaysia - đội từng vô địch năm 2010 - sẽ hành quân đến Yangon để đối đầu với tuyển Myanmar.

"Nếu nhìn vào bảng B, Thái Lan là ứng cử viên sáng giá nhất. Tôi nghĩ các đội còn lại đều có cơ hội ngang nhau để giành quyền đi tiếp. Tôi biết chúng tôi có ít thời gian chuẩn bị và tôi không muốn gây quá nhiều áp lực lên các cầu thủ. Tất nhiên, chúng tôi muốn đạt được một thành tích nhất định tại giải đấu này và sẽ tập trung giải quyết từng trận một. Hy vọng các cầu thủ có thể gắn kết và phối hợp tốt với nhau. Đối với tôi, sự hòa hợp trong toàn đội là điều quan trọng nhất", HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia nói.

Indonesia ở bảng A và Philippines tại bảng B cùng được nghỉ lượt đầu, sẽ đá trận ra quân lần lượt vào ngày 27 và 28-7.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Vòng bán kết sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà - sân khách, với các trận lượt đi được tổ chức vào ngày 15 và 16-8, còn các trận lượt về diễn ra vào ngày 18 và 19-8. Trận chung kết với hai lượt đi/về vào ngày 23 và 26-8.