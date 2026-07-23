Cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á lỡ hẹn chạm trán ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển Indonesia sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Jay Idzes tại AFF Cup (ASEAN Cup) 2026, đồng nghĩa trung vệ đắt giá nhất Đông Nam Á sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu quan trọng với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Theo truyền thông Indonesia, CLB Sassuolo đã giữ Jay Idzes ở lại Italia để chuẩn bị cho mùa giải Serie A 2026/27. HLV Alberto Aquilani điền tên trung vệ 26 tuổi vào danh sách tập huấn trước mùa giải mới, khiến anh không thể trở về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Nguyên nhân xuất phát từ việc ASEAN Cup 2026 không nằm trong hệ thống của FIFA, các CLB không có nghĩa vụ nhả người. Vì vậy, Sassuolo hoàn toàn có quyền giữ Jay Idzes ở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Jay Idzes (trái) theo kèm Lukaku trong một trận đấu ở Serie A (Ảnh: Suara Merdeka)

Đây được xem là tổn thất rất lớn với HLV John Herdman khi Jay Idzes không chỉ là đội trưởng, mà còn là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Indonesia. Trung vệ sinh năm 2000 sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Serie A và luôn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng xứ vạn đảo.

Ở mùa giải 2025/26, Jay Idzes ra sân 35 trận tại Serie A, góp công giúp Sassuolo cán đích ở vị trí thứ 11. Khả năng đọc tình huống, tranh chấp tay đôi cùng kỹ năng tổ chức hàng phòng ngự giúp anh trở thành cái tên không thể thay thế ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Theo chuyên trang Transfermarkt, Jay Idzes hiện được định giá 14 triệu euro, cao nhất trong đội hình Indonesia và cũng là mức định giá lớn nhất đối với một cầu thủ Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Việc thiếu vắng trung vệ này buộc HLV John Herdman phải tìm phương án thay thế. Rizky Ridho được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất để đảm nhiệm vai trò trung tâm hàng thủ, song rất khó khỏa lấp khoảng trống mà Jay Idzes để lại cả về chuyên môn lẫn khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.

Indonesia nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trong bối cảnh thiếu đi chốt chặn quan trọng nhất, sức mạnh phòng ngự của đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Đối với tuyển Việt Nam, đây là thông tin tích cực trước cuộc chạm trán với Indonesia (ngày 3-8). Những chân sút giàu thể lực và khả năng càn lướt như Nguyễn Xuân Son sẽ không phải đối đầu với trung vệ đang thi đấu tại Serie A.

Dù vậy, Indonesia vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng với tuyển Việt Nam nhờ lực lượng giàu chất lượng và sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu. Bởi vậy, sự vắng mặt của Jay Idzes chỉ giúp giảm bớt phần nào sức mạnh của đối thủ, chứ không làm thay đổi hoàn toàn tương quan lực lượng giữa hai đội.