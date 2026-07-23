Thể Công Viettel chiêu mộ nhà vô địch AFF Cup 2024

ANTD.VN - CLB Thể Công Viettel tiếp tục khẳng định tham vọng lớn trước mùa giải 2026/27 khi chính thức công bố ba bản hợp đồng nội binh chất lượng gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng. Trong đó, sự trở lại của Doãn Ngọc Tân, nhà vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam, được xem là điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng V-League.

Đội bóng áo lính đã ký hợp đồng có thời hạn hai mùa giải với Doãn Ngọc Tân và Phạm Trung Hiếu. Riêng Triệu Việt Hưng sẽ gắn bó với Thể Công Viettel đến hết mùa giải 2028/29.

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân (phải) trên sân tập cùng Thể Công Viettel

Trong ba tân binh, Doãn Ngọc Tân là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Tiền vệ sinh năm 1994 không chỉ là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam, mà còn là thành viên đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2024 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Điểm mạnh của Doãn Ngọc Tân là nền tảng thể lực sung mãn, khả năng hoạt động không biết mệt mỏi cùng tinh thần thi đấu máu lửa. Anh luôn được đánh giá là mẫu tiền vệ có thể tạo ra sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời truyền lửa cho các đồng đội bằng tinh thần chiến đấu quyết liệt.

Mùa giải 2025/26 trong màu áo Thanh Hóa, Doãn Ngọc Tân tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh khi được trao băng đội trưởng. Anh ra sân 17 trận, trong đó có 16 lần đá chính, trở thành điểm tựa nơi tuyến giữa của đội bóng xứ Thanh.

Đáng chú ý, đây cũng là cuộc trở về đầy ý nghĩa với Doãn Ngọc Tân, bởi anh từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Viettel. Sự tái hợp này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng áo lính gia tăng chất thép ở khu trung tuyến cũng như bổ sung bản lĩnh của một cầu thủ từng chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.

Bên cạnh Doãn Ngọc Tân, Viettel cũng mang về hậu vệ Phạm Trung Hiếu, gương mặt từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Hậu vệ Phạm Trung Hiếu

Cầu thủ sinh năm 1998 sở hữu tốc độ, thể lực dồi dào cùng khả năng lên công về thủ toàn diện. Trong màu áo Hải Phòng ở mùa giải V-League 2025/26, Trung Hiếu là lựa chọn gần như không thể thay thế bên hành lang cánh và còn đóng góp hai bàn thắng, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công rất hiệu quả.

Một tân binh khác là Triệu Việt Hưng cũng gia nhập từ Hải Phòng. Tiền vệ này được đánh giá cao nhờ kỹ thuật, khả năng xử lý bóng linh hoạt và tư duy chơi bóng hiện đại.

Ở mùa giải vừa qua, Triệu Việt Hưng cùng Phạm Trung Hiếu là hai mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội bóng đất Cảng. Sự xuất hiện của anh sẽ mang đến cho HLV Velizar Popov thêm nhiều phương án bố trí nhân sự ở tuyến giữa cũng như gia tăng tính đa dạng trong cách vận hành chiến thuật trên cả ba đấu trường.

Đánh giá về ba tân binh, HLV trưởng Velizar Popov tin tưởng những sự bổ sung này sẽ giúp đội bóng nâng tầm sức cạnh tranh.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng cũng là cựu tuyển thủ quốc gia

"Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng đều là những cá nhân có tư duy chiến thuật nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và tinh thần cống hiến cao. Tôi tin tưởng rằng tập thể hiện tại sẽ cùng nhau triển khai một lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải 2026/27", chiến lược gia người Bulgaria nói.

Sau khi giữ chân thành công bộ đôi ngoại binh Wesley Nata và Paulinho Martin, việc tiếp tục bổ sung ba nội binh chất lượng, đặc biệt là nhà vô địch AFF Cup 2024 Doãn Ngọc Tân, cho thấy Viettel đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mùa giải mới. Với lực lượng ngày càng đồng đều và giàu chiều sâu, đội bóng áo lính đặt mục tiêu cạnh tranh quyết liệt ở V-League, cúp Quốc gia và AFC Champions League Two.