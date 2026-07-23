U21 hay U23 Việt Nam dự ASIAD 2026, bao giờ có danh sách chính thức?

ANTD.VN - Thay vì dự kiến cử đội U21 như đề xuất ban đầu, trong thông báo mới nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết Olympic Việt Nam dự ASIAD 2026 sẽ là sự kết hợp của lứa U21 và U23. Danh sách chính thức sẽ do Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt trước thềm đại hội.

Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, Olympic Việt Nam nằm bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Điều lệ môn bóng đá nam quy định các đội được phép đăng ký 22 cầu thủ, bao gồm các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2003 trở về sau và tối đa 3 cầu thủ quá tuổi (tức đội tuyển U23+3).

Dự kiến một số cầu thủ giành hạng ba U23 châu Á 2026 sẽ là trụ cột Olympic Việt Nam tại ASIAD vào tháng 9 tới

Việt Nam không cử lực lượng mạnh nhất

Nếu căn cứ vào thành tích hạng ba U23 châu Á hồi đầu năm thì đây được đánh giá là bảng đấu thuận lợi để Olympic Việt Nam có thể đoạt vé tứ kết dành cho các đội nhất, nhì bảng.

Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không cử lực lượng mạnh nhất dự ASIAD 2026.

Tháng 12-2025, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp và thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 tham dự ASIAD 2026. Theo VFF, bóng đá nam ASIAD là bước đệm để hướng đến SEA Games 2027, vòng chung kết U23 châu Á 2028, vòng loại Olympic 2028...

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng ngày 23-7, VFF thông báo cập nhật: "Để chuẩn bị cho ASIAD 2026, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 29-7 với lực lượng kết hợp giữa các cầu thủ lứa U23 và U21".

Việc bổ sung một số cầu thủ U23 sẽ giúp Olympic Việt Nam có dự kế thừa, cầu thủ trẻ có điểm tựa từ lứa đàn anh, đồng thời giúp đội gia tăng cơ hội vượt qua vòng bảng.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng nhằm xây dựng lực lượng có chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh và tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Lộ diện những tuyển thủ đầu tiên

Tính tới 15h ngày 23-7, phía VFF chưa công bố danh sách chính thức đội tuyển Olympic Việt Nam tập trung đợt 2-2026 chuẩn bị cho ASIAD 2026. Song một số CLB chủ quản đã sớm tiết lộ những cầu thủ thuộc biên chế đội mình được VFF triệu tập.

Cụ thể, trang chủ CLB PVF-CAND xác nhận 7 cầu thủ được triệu tập Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2026 bao gồm: Nguyễn Quốc Toản, Lê Thắng Long, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nhàn.

Trong số này, Thanh Nhàn và Xuân Bắc là những trụ cột U23 Việt Nam vừa giành hạng ba châu Á hồi tháng 1-2026.

Phía Thể Công Viettel cũng công bố 6 cái tên được triệu tập bao gồm: Nguyễn Công Phương, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Mạnh Hưng, Vũ Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Khanh, Trần Đức Duy.

Sông Lam Nghệ An có 3 cầu thủ được gọi gồm thủ môn Cao Văn Bình - người hùng của U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 thắng Hàn Quốc, trung vệ Lê Nguyên Hoàng và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh.

Trong 16 cầu thủ kể trên, Cao Văn Bình, Nguyễn Mạnh Hưng, Lê Nguyên Hoàng từng góp mặt danh sách 22 cầu thủ chính thức Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2022.

VFF sẽ sớm công bố danh sách tập trung đội tuyển U23/Olympic Việt Nam trước ngày hội quân 29-7 tới. Thông qua quá trình tập luyện, ban huấn luyện sẽ tiếp tục sàng lọc nhân sự.

Danh sách chính thức Olympic Việt Nam cùng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026 sẽ do các liên đoàn, bộ môn đề xuất, sau đó Cục Thể dục thể thao Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt trước thềm đại hội.