ANTD.VN - Khẳng định đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup (AFF Cup) 2026, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội sẽ biến áp lực của nhà đương kim vô địch thành động lực để hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu.

Chiều 23-7 tại Chonburi (Thái Lan), HLV Kim Sang-sik cùng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tham dự buổi họp báo trước trận ra quân gặp Timor Leste. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện sự tự tin khi nói về hành trình sắp tới của tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tuyên bố tuyển Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á

"Toàn đội đã chuẩn bị kỹ để thể hiện tốt nhất không chỉ ở trận đấu đầu tiên mà trong cả giải đấu. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin, hướng tới một chiến thắng để có khởi đầu thuận lợi", HLV Kim Sang-sik mở đầu.

Là đương kim vô địch, tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị số 1 năm nay. Theo HLV Kim Sang-sik, áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng chính là động lực để toàn đội tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới.

"Đúng là chúng tôi sẽ chịu áp lực sau chức vô địch ở giải đấu trước. Đây chắc chắn là một giải đấu rất khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều hiểu giá trị của chức vô địch và sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ danh hiệu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho từng trận đấu và nỗ lực thể hiện tốt nhất xuyên suốt giải đấu", ông nhấn mạnh.

Đánh giá về đối thủ Timor Leste trong trận mở màn, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết Ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối phương và xây dựng phương án phù hợp.

"Chúng tôi đã phân tích kỹ Timor Leste. Đội tuyển Việt Nam lần này có nhiều cầu thủ trẻ và họ sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực. Ban huấn luyện cũng đã xác định những điểm có thể khai thác để hướng tới một kết quả thuận lợi ngay ở trận đầu tiên", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhìn lại những lần đăng quang của tuyển Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á, ông cho rằng thành công chỉ đến khi toàn đội duy trì được sự tập trung và tinh thần chiến đấu trong từng trận.

"Ba chức vô địch trước đây đều rất khó khăn. Không có trận đấu nào dễ dàng ở ASEAN Cup. Điều quan trọng là các cầu thủ phải thi đấu như một tập thể, chiến đấu hết mình và kiểm soát được thế trận. Tôi cũng mong các cầu thủ tận hưởng từng trận đấu, bởi đó là cách để hướng tới kết quả tốt nhất", HLV Kim Sang-sik nói.

Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều cơ hội, ghi nhiều bàn thắng và mang đến một trận đấu đẹp dành tặng người hâm mộ".

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Timor Leste sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 24-7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Đây là bước khởi đầu trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup của thầy trò HLV Kim Sang-sik.