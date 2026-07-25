Thủ môn gây sốt World Cup 2026 có bến đỗ mới, không phải V-League

ANTD.VN - Ngày 25-7, Reuters thông tin thủ môn Vozinha - người hùng của đội tuyển Cape Verde tại World Cup 2026, đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB Colo Colo của Chile.

Reuters dẫn lời Chủ tịch CLB Colo Colo - Anibal Mosa cho biết màn trình diễn của Vozinha tại World Cup cho thấy anh ấy xứng đáng với vụ chuyển nhượng này, đồng thời thừa nhận việc ký hợp đồng cũng mang lại sức hút về mặt tiếp thị cho đội bóng Chile.

Thủ môn Vozinha được xác nhận sẽ gia nhập CLB Colo Colo (Ảnh chụp màn hình)

Tại World Cup 2026, Vozinha gây chú ý khi cùng đội tuyển Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2, hòa Ả Rập Xê Út 0-0, nhờ đó góp mặt vòng knock-out ngay lần đầu dự World Cup, và chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước đương kim vô địch Argentina sau 120 phút ở vòng 32 đội.

Riêng Vozinha tạo cơn sốt toàn cầu khi lập kỷ lục Thủ môn lớn tuổi nhất dự World Cup, bên cạnh câu chuyện đầy xúc động về người mẹ không có tiền sang Mỹ cổ vũ con trai, cũng như tình cảnh thất nghiệp của anh trước khi cùng tuyển Cape Verde lập kỳ tích World Cup.

Cape Verde là đội duy nhất tại World Cup 2026 mà Tây Ban Nha không thể thắng trên hành trình vô địch. Thành tích này có công lớn của thủ môn Vozinha.

Ngay sau trận hòa Tây Ban Nha và tạo cơn sốt trên toàn thế giới, Vozinha trở thành cái tên "hot" trên thị trường chuyển nhượng. Giới môi giới cầu thủ sốt sắng liên hệ các CLB để mong tạo thương vụ với anh.

Tại Việt Nam, N.M.C - một người môi giới ngoại binh cho V-League - khẳng định trên trang cá nhân rằng đã có một CLB V-League liên hệ đặt vấn đề ký hợp đồng với Vozinha.

Và nếu CLB chốt cọc, nhà môi giới này sẽ bay luôn sang Mỹ để gặp trực tiếp, trao đổi, chụp hình với thủ môn tuyển Cape Verde và xử lý các vấn đề thuộc về phạm vi chuyển nhượng quốc tế ngay trên đất Mỹ.

Cùng thời điểm, tại Mỹ xuất hiện tin đồn Vozinha đã được ông David Beckham và ban lãnh đạo của CLB Inter Miami xúc tiến đàm phán để chiêu mộ.

Tuy nhiên sau rất nhiều tin đồn, điểm đến chính thức của Vozinha được xác nhận là CLB Colo Colo (Chile).