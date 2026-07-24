An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Transfermarkt gây chú ý với chênh lệch giá trị đội hình giữa Việt Nam và Timor Leste

0 bình luận
Lê Vinh

ANTD.VN - Trước trận mở màn bảng A của AFF Cup (ASEAN Cup) 2026, chuyên trang Transfermarkt đã công bố những con số cho thấy sự chênh lệch rất lớn về giá trị đội hình giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste.

Theo dữ liệu mới nhất từ Transfermarkt, đội tuyển Việt Nam đang được định giá 6,63 triệu euro, cao gấp hơn 8 lần so với Timor Leste, đội chỉ sở hữu tổng giá trị 810.000 euro.

20260724-084757-145-az4a3398-scaled.jpg
Xuân Son là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất ĐTVN với 550.000 euro (Ảnh: VFF)

Đây cũng là một trong những khoảng cách lớn nhất giữa hai đội tuyển tại ASEAN Cup 2026. Với mức định giá này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đứng thứ hai toàn giải, chỉ xếp sau Indonesia - đội được định giá tới 19,65 triệu euro nhờ dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu.

Với 6,63 triệu euro, ĐT Việt Nam còn vượt cả Thái Lan, đội bóng nhiều lần vô địch Đông Nam Á nhưng chỉ được Transfermarkt định giá 5,48 triệu euro ở giải đấu năm nay.

Trong đội hình tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son tiếp tục là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất với 550.000 euro. Xếp sau là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc, cùng được định giá 400.000 euro. Hai trụ cột khác là Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh cũng có mức định giá 325.000 euro.

Đây đều là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup của HLV Kim Sang-sik.

Ở chiều ngược lại, Timor Leste là đội tuyển có giá trị đội hình thấp nhất giải. Cầu thủ được định giá cao nhất là João Pedro với 200.000 euro, trong khi có tới 9 thành viên trong danh sách tham dự giải chưa được Transfermarkt xác định giá trị chuyển nhượng.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Timor Leste sẽ diễn ra lúc 20h30 hôm nay 24-7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với vị thế nhà đương kim vô địch, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ dừng ở 3 điểm, mà còn là một màn trình diễn thuyết phục để tạo đà cho hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Tin liên quan

Từ khóa:

#ĐT Việt Nam #AFF Cup #ASEAN Cup

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng