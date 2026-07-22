ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) Giovanni Malago xác nhận Pep Guardiola là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Đồng thời, có thể xuất hiện một "ngoại lệ" về tài chính nhằm thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Đội tuyển Italia vẫn đang tìm kiếm thuyền trưởng mới sau khi Gennaro Gattuso từ chức hồi tháng 4, thời điểm Azzurri thất bại trước Bosnia-Herzegovina ở trận play-off World Cup và lỡ hẹn Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ ba liên tiếp.

Bóng đá Italia muốn tái thiết với HLV Pep Guardiola (Ảnh: Getty Images)

Theo ESPN, Chủ tịch FIGC Giovanni Malago lần đầu công khai xác nhận Pep Guardiola là một trong những cái tên được liên đoàn cân nhắc.

"Chưa có gì đảm bảo cuộc đàm phán với Guardiola sẽ đi đến kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc mở ra và duy trì đối thoại là điều cần thiết", ông Malago cho biết.

Theo người đứng đầu FIGC, việc tiếp cận Guardiola không đồng nghĩa với sự thiếu tôn trọng dành cho những ứng viên khác. "Việc bổ sung thêm một ứng viên sẽ không ảnh hưởng đến quá trình tuyển chọn. Chúng tôi vẫn đang đánh giá nhiều hồ sơ khác nhau", ông nói.

Một trong những trở ngại lớn nhất của thương vụ là vấn đề tài chính.

Chủ tịch FIGC thừa nhận bóng đá Ý đang phải tính toán kỹ ngân sách trong giai đoạn tới, song Liên đoàn vẫn có thể đưa ra ngoại lệ nếu mục tiêu đủ đặc biệt.

"Trong ngắn hạn cũng như trung hạn, chúng tôi sẽ phải thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ và điều đó có thể liên quan đến một cái tên rất nổi bật ở thời điểm này", ông Malago chia sẻ.

Khi được hỏi liệu ông có đang nhắc đến Pep Guardiola hay không, vị chủ tịch FIGC trả lời ngắn gọn: "Đúng vậy."

Pep Guardiola chia tay Man City vào đầu mùa hè năm nay sau gần một thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Etihad.

Trong nhiều năm qua, chiến lược gia 55 tuổi không ít lần bày tỏ mong muốn một ngày nào đó sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, tại một giải đấu lớn trước khi khép lại sự nghiệp huấn luyện.

Trước đó, Pep đã xây dựng sự nghiệp lẫy lừng khi dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich và Man City. Ông giành tổng cộng 41 danh hiệu lớn, trong đó có ba chức vô địch UEFA Champions League.

Tuy nhiên, theo ESPN, các cuộc tiếp xúc giữa Pep và FIGC mới chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiện ưu tiên nghỉ ngơi sau 10 năm làm việc liên tục ở Man xanh.

Trong trường hợp gặp khó với Pep, ĐT Italia có thể chuyển hướng sang cựu HLV Roberto Mancini hoặc huyền thoại Andrea Pirlo.