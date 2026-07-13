Siêu máy tính Opta dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

ANTD.VN - Sau khi vòng tứ kết khép lại, siêu máy tính Opta tiếp tục cập nhật dự báo mới nhất cho cuộc đua vô địch World Cup 2026. Trong bốn đội còn lại gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina, Les Bleus được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất.

World Cup 2026 đã đi qua 100 trận đấu và chỉ còn lại bốn đội mạnh nhất góp mặt ở vòng bán kết. Đáng chú ý, cả Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina đều là những đội dẫn đầu BXH FIFA, đều là những ứng viên hàng đầu ngay từ trước khi giải khởi tranh.

Sau 25.000 lần mô phỏng, Opta đánh giá tuyển Pháp là đội có nhiều khả năng nâng cao chiếc cúp vàng nhất trong nhóm đệ tứ anh hào.

Pháp được Opta đánh giá cao nhất về khả năng đăng quang World Cup 2026

Theo thống kê, đoàn quân của HLV Didier Deschamps có 57,7% cơ hội vượt qua Tây Ban Nha để vào chung kết, đồng thời sở hữu 34% khả năng vô địch, cao nhất trong bốn đội còn lại.

Les Bleus gây ấn tượng nhờ sức mạnh đồng đều cùng phong độ bùng nổ của hàng công. Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đã ghi lần lượt 8 và 5 bàn tại giải, giúp Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 2002 sở hữu hai cầu thủ cùng cán mốc ít nhất 5 bàn thắng ở một kỳ World Cup.

Chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết cũng giúp Didier Deschamps chạm mốc 20 trận thắng tại World Cup, trở thành HLV đầu tiên đạt thành tích này. Trận bán kết với Tây Ban Nha sắp tới cũng sẽ đánh dấu lần thứ 26 ông dẫn dắt tuyển Pháp tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Helmut Schön.

Khả năng vào chung kết và vô địch của 4 đội bóng góp mặt ở bán kết World Cup 2026

Xếp ngay sau Pháp là Tây Ban Nha. Dù chỉ được Opta đánh giá có 42,3% khả năng vượt qua bán kết, La Roja vẫn đứng thứ hai về cơ hội vô địch với 23,4%.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente vẫn duy trì phong độ rất ổn định. Trước khi để Charles De Ketelaere chọc thủng lưới ở trận thắng Bỉ 2-1, Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới suốt 649 phút tại World Cup 2026.

Ngoài ra, đội bóng xứ đấu bò còn nối dài chuỗi bất bại lên 36 trận trên mọi đấu trường, với 27 chiến thắng và 9 trận hòa kể từ tháng 3-2024.

Ở nhánh đấu còn lại, Anh được đánh giá nhỉnh hơn Argentina trong cuộc đua vào chung kết.

Opta dự đoán Tam sư có 50,9% khả năng đánh bại Argentina, đồng thời sở hữu 21,9% cơ hội vô địch.

Dù chưa tạo ra những màn trình diễn quá thuyết phục, đoàn quân của Thomas Tuchel vẫn biết cách vượt qua các thời khắc khó khăn. Jude Bellingham tiếp tục là điểm tựa lớn nhất khi lập cú đúp vào lưới Na Uy sau khi cũng ghi hai bàn ở trận thắng Mexico.

Tiền vệ của Real Madrid trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Diego Maradona tại World Cup 1986 ghi từ hai bàn trở lên trong hai trận knock-out liên tiếp ở cùng một kỳ World Cup.

Trong khi đó, Argentina bị Opta đánh giá thấp nhất trong bốn đội bán kết. Nhà đương kim vô địch chỉ có 49,1% cơ hội vượt qua Anh và 20,6% khả năng bảo vệ thành công ngôi vương.

Lionel Messi lần đầu "tịt ngòi" tại World Cup 2026 ở trận thắng Thụy Sĩ 3-1 sau hiệp phụ, nhưng vẫn để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Alexis Mac Allister mở tỉ số. Nếu vượt qua Anh, Argentina sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch - điều chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962.

Theo dự báo mới nhất của Opta, cuộc đua vô địch World Cup 2026 đang nghiêng về Pháp, nhưng khoảng cách giữa bốn ứng viên còn lại không quá lớn. Hai trận bán kết giữa Pháp - Tây Ban Nha và Argentina - Anh vì thế hứa hẹn sẽ căng thẳng và khó lường hơn bao giờ hết.