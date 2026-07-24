Đội hình xuất phát Việt Nam vs Timor Leste: "Siêu tấn công" vì một trận thắng đậm

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik gửi đi thông điệp rất rõ ràng trước trận mở màn ASEAN Cup (AFF Cup) 2026, khi bố trí đội hình giàu sức tấn công nhất của tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Timor Leste lúc 20h30 hôm nay, 24-7.

Ở đội hình xuất phát được công bố trước giờ bóng lăn, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định sử dụng bộ ba tấn công gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên. So với trận giao hữu thắng Myanmar 4-0, sự xuất hiện của Đình Bắc ngay từ đầu cho thấy tuyển Việt Nam sẽ chủ động dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

HLV Kim Sang-sik tung đội hình siêu tấn công, tuyển Việt Nam quyết thắng đậm ngày ra quân trước Timor Leste

Với Đình Bắc, hàng công tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm tốc độ, khả năng đột phá và tạo áp lực liên tục lên hàng thủ Timor Leste.

Không chỉ hàng công, tuyến giữa của tuyển Việt Nam cũng mang đậm tính tấn công. Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục là cặp tiền vệ trung tâm, giữ vai trò điều tiết lối chơi cũng như tạo ra những đường chuyền quyết định. Hai biên là Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh, những cầu thủ có khả năng lên công về thủ rất tốt.

Việc Văn Vĩ trở lại đội hình xuất phát kéo theo sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự. Đoàn Văn Hậu được bố trí đá trung vệ lệch trái, kết hợp cùng Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh tạo thành bộ ba phòng ngự.

Trong khung thành, thủ môn Patrik Lê Giang tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao trọng trách bắt chính sau màn trình diễn ổn định ở trận giao hữu gần nhất.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, mục tiêu của nhà đương kim vô địch không chỉ là giành trọn 3 điểm mà còn hướng tới một chiến thắng cách biệt để tạo lợi thế về hiệu số, đồng thời tạo cú hích về tinh thần cho hành trình bảo vệ ngôi vương.