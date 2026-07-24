Công an Hà Nội FC chiêu mộ trung vệ vừa dự World Cup 2026

ANTD.VN - Frans Putros - người vừa thi đấu World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Iraq chính thức gia nhập đội bóng ngành Công an.

Tiếp tục quá trình kiện toàn nhân sự hướng tới mùa giải 2026/27, sáng 24-7, CLB Công an Hà Nội công bố bản hợp đồng chất lượng mang tên Frans Putros.

"Sở hữu sự đa năng khi có thể thi đấu tốt ở các vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự, Putros được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, sự điềm tĩnh và đẳng cấp quốc tế cho hệ thống phòng ngự của CLB Công an Hà Nội", nhà đương kim vô địch V-League cho biết.

Frans Putros tại World Cup 2026

Trước khi chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội

Frans Putros sinh năm 1993 tại Đan Mạch, có dòng màu Iraq. Anh từng khoác áo U20 và U21 Đan Mạch trước khi chọn chuyển sang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Iraq từ năm 2018.

Sở hữu chiều cao 1,81m, Frans Putros sở trường vị trí trung vệ song cũng có thể chơi hậu vệ trái, tiền vệ phòng ngự. Anh được Transfermarkt định giá 325.000 euro.

Trước khi cập bến V-League, Frans Putros từng chơi bóng tại Đan Mạch, Thái Lan, Indonesia, và vừa có trải nghiệm quý giá khi đá chính tại World Cup 2026.

Tại bảng I World Cup 2026 vừa kết thúc, Putros đá chính và chơi trọn vẹn trong trận tuyển Iraq gặp Senegal ngày 27-6.

Cùng với Frans Putro, CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ thành công các cầu thủ như tiền đạo 33 tuổi từng khoác áo U20 Colombia - Brayan Perea, tiền vệ người Tây Ban Nha Damia Sabater, thủ môn Y Êli Niê, tiền đạo từng dự World Cup U20-2017 Đinh Thanh Bình, hậu vệ Phan Ngọc Tín, bên cạnh việc gia hạn hợp đồng với một loạt trụ cột mùa trước.

CLB Công an Hà Nội vẫn đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 sôi động khi tranh tài 4 đấu trường: cúp châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia.