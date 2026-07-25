ANTD.VN - Rực sáng với cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 của tuyển Việt Nam trước Timor Leste, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không chỉ được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn gây chú ý với màn ăn mừng mang đậm phong cách Brazil.

Phát biểu sau trận, Đình Bắc cho biết chiến thắng là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị kéo dài hơn một tháng của toàn đội trước ASEAN Cup 2026.

"Toàn đội đã có khoảng một tháng chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu. Chiến thắng hôm nay là kết quả của cả quá trình đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có một ASEAN Cup thành công", tiền đạo tuyển Việt Nam chia sẻ.

Đình Bắc tiết lộ nguồn cảm hứng Brazil sau cú hat-trick cho tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Đình Bắc trở thành tâm điểm khi ghi ba bàn thắng, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam có màn ra quân thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Khi được hỏi đâu là pha lập công ấn tượng nhất, chân sút sinh năm 2004 cho biết: "Tôi thích cả ba bàn thắng của mình".

Tiền đạo trẻ cũng lần đầu tiết lộ ý tưởng phía sau màn ăn mừng như "vũ công Samba" khiến nhiều người hâm mộ thích thú. "Điệu ăn mừng được tôi lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil và muốn thực hiện lại theo cách của mình", Đình Bắc chia sẻ.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay trở về Hà Nội trong chiều 25-7 để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore vào 20h ngày 31-7. Sau màn trình diễn bùng nổ trước Timor Leste, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những mũi nhọn quan trọng trên hàng công của HLV Kim Sang-sik trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.