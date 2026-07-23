FIFA gây tranh cãi với đội hình tiêu biểu World Cup 2026

ANTD.VN - FIFA vừa công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026 sau cuộc bình chọn của người hâm mộ. Tuy nhiên, danh sách này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận khi hai trụ cột góp công lớn vào chức vô địch của Tây Ban Nha là Unai Simon và Pau Cubarsi đều không có tên.

Theo kết quả được FIFA công bố, đội hình tiêu biểu World Cup 2026 gồm thủ môn Vozinha. Bốn hậu vệ là Pedro Porro, Lisandro Martinez, Dayot Upamecano và Marc Cucurella. Ở hàng tiền vệ, Rodri sát cánh cùng Jude Bellingham và Michael Olise. Trên hàng công là bộ ba Lionel Messi, Erling Haaland và Kylian Mbappe.

Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 vừa được FIFA công bố

Trong số 11 cầu thủ được lựa chọn, Tây Ban Nha có ba đại diện gồm Rodri, Pedro Porro và Marc Cucurella. Tuy nhiên, theo nhiều người hâm mộ, nhà đương kim vô địch thế giới xứng đáng có nhiều gương mặt hơn trong đội hình này, như thủ thành Unai Simon hay trung vệ trẻ Pau Cubarsi.

"Người gác đền" của Tây Ban Nha vừa giành danh hiệu Găng tay vàng sau một kỳ World Cup gần như hoàn hảo, chỉ để lọt lưới đúng một lần và giữ sạch lưới tới 7 trận, đóng vai trò quan trọng giúp La Roja lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới.

Dù vậy, người hâm mộ lại dành nhiều phiếu bầu hơn cho Vozinha. Thủ thành của Cape Verde là hiện tượng thú vị bậc nhất giải đấu khi liên tục có những màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn đưa đội tuyển châu Phi tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026.

Ngoài hai vị trí trên, những cái tên còn lại xuất hiện đều xứng đáng. Rodri là linh hồn trong lối chơi của Tây Ban Nha, góp công lớn vào chức vô địch và được FIFA trao Quả bóng vàng World Cup 2026. Đồng hành cùng Rodri là Jude Bellingham của tuyển Anh và Michael Olise, cầu thủ gây nhiều dấu ấn trong màu áo tuyển Pháp nhờ khả năng sáng tạo vượt trội.

Ba vị trí trên hàng công thuộc về Lionel Messi, Erling Haaland và Kylian Mbappe, đều không có gì phải bàn cãi. Mbappe khép lại giải đấu với danh hiệu Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng. Messi ghi 8 bàn trong khi Haaland cũng sở hữu 7 bàn, ngay ở kỳ Mundial đầu tiên trong sự nghiệp.