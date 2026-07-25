Kevin Phạm Ba gia nhập Công an Hà Nội FC

"Sở hữu nền tảng thể lực tốt, tư duy phòng ngự hiện đại cùng sự đa năng ở hành lang cánh phải, hậu vệ 32 tuổi Kevin Phạm Ba được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, sự cơ động và chiều sâu lực lượng cho đội bóng Thủ đô", CLB Công an Hà Nội nhấn mạnh trong thông báo phát đi sáng 25-7.

Kevin Phạm Ba chính thức gia nhập Công an Hà Nội FC

Kevin Phạm Ba sinh năm 1994, cao 1m81, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trứ danh Sochaux, từng có 10 năm thi đấu tại các giải hạng 3, 4, 5 Pháp, với tổng cộng 163 lần ra sân, ghi được 7 bàn và 13 kiến tạo thành bàn.

Trở về Việt Nam thi đấu từ tháng 3-2025, Kevin Phạm Ba khoác áo CLB Nam Định giành chức vô địch V-League 2024/25. Anh đã ra sân 28 trận, ghi 4 bàn cùng 3 kiến tạo thành bàn, được đánh giá là một trong những hậu vệ Việt kiều chất lượng nhất V-League hiện tại.

Gia nhập CLB Công an Hà Nội, Kevin Phạm Ba có cơ hội thăng tiến sự nghiệp khi cùng đội bóng Thủ đô chinh chiến cùng lúc 4 đấu trường mùa 2026/27: cúp châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia.

Đặc biệt, đây cũng là môi trường thuận lợi để Kevin Phạm Ba tiến gần hơn tới mục tiêu nhập tịch, cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, thông qua việc có ông nội là người Việt Nam.

Trước đó, những Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh cũng nhanh chóng thỏa giấc mơ nhập tịch và khoác áo tuyển Việt Nam sau khi gia nhập Công an Hà Nội FC.

Hiện CLB Công an Hà Nội đang sở hữu 5 cầu thủ Việt kiều, ngoài Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh đã nhập tịch còn có Aodu Minh, Brandon Ly và Kevin Phạm Ba.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhà đương kim vô địch V-League tích cực kiện toàn nhân sự, ký hợp đồng với một loạt cầu thủ chất lượng như hậu vệ Kevin Phạm Ba, trung vệ Frans Putros - người vừa thi đấu World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Iraq, tiền đạo 33 tuổi từng khoác áo U20 Colombia - Brayan Perea, tiền vệ người Tây Ban Nha Damia Sabater, thủ môn Y Êli Niê, tiền đạo từng dự World Cup U20-2017 Đinh Thanh Bình, hậu vệ Phan Ngọc Tín, bên cạnh việc gia hạn hợp đồng với một loạt trụ cột mùa trước.