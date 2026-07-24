Việt Nam vắng tên trong loạt kỷ lục 30 năm ASEAN Cup

ANTD.VN - Hôm nay 24-7, Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2026 chính thức lăn bóng. Cùng điểm qua những kỷ lục, thống kê thú vị của giải đấu lớn nhất khu vực sau 30 năm.

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ra đời năm 1996 tới nay tròn 30 năm, trải qua các tên gọi Tiger Cup, AFF Cup và nay là ASEAN Cup.

Giải tổ chức 2 năm một lần vào các năm chẵn, ngoại trừ mùa giải năm 2007 (dự kiến tổ chức 2006 nhưng chậm trễ vì tìm nhà tài trợ, trùng lịch các giải châu Á...) và 2020 (lùi sang 2021 do đại dịch Covid-19).

Qua 15 mùa giải đã tổ chức, có 4 quốc gia từng vô địch, trong đó Thái Lan là đội giàu thành tích nhất giải với 7 cúp vàng (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022), Singapore xếp sau với 4 cúp (2007, 2008, 2012, 2024), Việt Nam 3 cúp (2008, 2018, 2024), chiếc cúp còn lại thuộc về Malaysia (2010).

Indonesia vào chung kết 6 lần nhưng chưa một lần đoạt cúp

Đáng chú ý, tham dự đủ 15 mùa giải, Indonesia từng 6 lần vào chung kết song chưa một lần vô địch. Vì vậy, đội bóng xứ vạn đảo gắn với biệt danh "vua về nhì".

Ngược lại, Singapore là đội toàn thắng cả 4 lần vào chung kết (tỉ lệ 100%, cao nhất trong nhóm đội từng vô địch).

Ngoài ra, Singapore còn sở hữu kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi là đội duy nhất trong lịch sử phải đá vòng loại mới được dự vòng chung kết và sau đó vô địch - mùa giải 1998. Sau giai đoạn hoàng kim nhờ nhập tịch, bóng đá Singapore dần tụt hậu và chưa có thêm lần vào chung kết nào kể từ 2012.

ASEAN Cup ghi nhận Thái Lan (3 lần) và Singapore (1 lần) từng bảo vệ thành công chức vô địch, song chưa đội nào 3 lần liên tiếp vô địch.

Radojko Avramović là HLV thành công nhất khi cùng Singapore giành 3 chức vô địch (2004, 2007, 2012).

Sarach Yooyen của Thái Lan là Cầu thủ giàu thành tích nhất với 4 chức vô địch cùng tuyển Thái Lan (2014, 2016, 2020, 2022).

Teerasil Dangda là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải với 25 bàn thắng

Tiền đạo 38 tuổi Teerasil Dangda của tuyển Thái Lan là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu với 25 bàn thắng, bỏ xa người xếp sau Noh Alam Shah (Singapore) tới 8 bàn. Cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất tại giải là cựu tiền đạo Lê Công Vinh - 15 bàn, trong khi cầu thủ ghi nhiều bàn nhất hiện còn thi đấu là Nguyễn Tiến Linh - 13 bàn.

Noh Alam Shah của Singapore nắm giữ hai kỷ lục: Vua phá lưới ghi nhiều bàn nhất (10 bàn) và Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một trận đấu (7 bàn) cùng lập tại mùa giải 2007.

Zenivio của Timor Leste được ghi nhận là Cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân thi đấu trong trận gặp Thái Lan mùa 2020 khi mới 16 tuổi 7 tháng 13 ngày.