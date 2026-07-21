Đình Bắc xúc động nói lời tri ân CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Bày tỏ biết ơn khi được CLB Công an Hà Nội trao cơ hội ở thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp, tiền đạo sinh 2004 hứng khởi nhìn về hành trình phía trước cùng đội bóng ngành Công an.

"Bắc thật sự biết ơn vì đã tin tưởng và cho Bắc cơ hội được thi đấu cho Công an Hà Nội FC ở thời điểm mà sự nghiệp của Bắc gặp nhiều khó khăn nhất cho đến hiện tại…Và hi vọng tương lai Bắc và CLB sẽ đạt được những thành tích như mong muốn!", tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ sau khi trang chủ CLB Công an Hà Nội thông báo đôi bên thống nhất tái ký hợp đồng tới năm 2029.

Đình Bắc bày tỏ biết ơn CLB Công an Hà Nội vì đã trao cơ hội ở thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp, và giúp anh có được như ngày hôm nay

Trở lại đầu năm 2024, thời điểm được Đình Bắc nhắc tới là "gặp nhiều khó khăn nhất", tiền đạo này khi ấy chịu nhiều áp lực từ đội bóng chủ quản Quảng Nam cũng như sức ép dư luận xung quanh lùm xùm thiếu kỷ luật.

Không ít lần, Đình Bắc bị HLV trưởng CLB Quảng Nam khi ấy là ông Văn Sỹ Sơn công khai phê phán rằng anh mắc bệnh ngôi sao. Những luận bàn trên truyền thông và dư luận khi ấy tạo áp lực không nhỏ lên tiền đạo mới 20 tuổi.

Khi ấy, CLB Công an Hà Nội đã tiếp cận và đưa anh về sân Hàng Đẫy. Từ đây, sự nghiệp Đình Bắc sang trang mới. Một mặt, anh được rèn giũa trong môi trường kỷ luật, giàu tính cạnh tranh. Mặt khác, tài năng trẻ này có cơ hội thể hiện, phát triển và khẳng định giá trị bản thân.

Trong màu áo Công an Hà Nội, Đình Bắc liên tiếp gặt hái thành tích ấn tượng như vô địch Cúp quốc gia 2024/25, đoạt Siêu cúp quốc gia 2025, á quân C1 Đông Nam Á, và đặc biệt là chức vô địch V-League 2025/26 cùng tấm vé chơi cúp châu Á mùa 2026/27.

Cũng nhờ bệ phóng Công an Hà Nội FC, Đình Bắc sớm khẳng định giá trị và vị thế của mình ở các đội tuyển. Anh cùng U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc và danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026, giành cúp vô địch và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025, huy chương vàng SEA Games 2025, và Quả bóng bạc Việt Nam 2025.

Hiện Đình Bắc đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste ngày 24-7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Anh cùng đồng đội hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch giải đấu.

Sau nửa đầu năm 2026 gặt hái thành công với tấm huy chương Đồng cùng danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á, vô địch V-League 2025/26, ASEAN Cup sẽ là giải đấu quan trọng để Đình Bắc ghi điểm, hướng tới danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam đầu tiên trong sự nghiệp.