Công an Hà Nội FC chiêu mộ tiền đạo từng dự World Cup U20

ANTD.VN - Đinh Thanh Bình - cầu thủ từng dự World Cup U20-2017, cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, vừa chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội.

Ngày 19-7, CLB Công an Hà Nội xác nhận việc hoàn tất ký kết hợp đồng với tiền đạo 28 tuổi Đinh Thanh Bình.

"Chân sút sinh năm 1998 là sự bổ sung chiến lược cho hàng công của đội bóng Thủ đô. Từng ghi dấu ấn tại các cấp độ đội tuyển quốc gia và sở hữu lối chơi lỳ lợm, khả năng tì đè, Đinh Thanh Bình được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh tấn công cho CLB Công an Hà Nội tại các đấu trường trong nước và quốc tế", đội bóng ngành Công an cho hay.

Đinh Thanh Bình (số 10) trong trận Việt Nam và Honduras tại World Cup U20-2017

Thanh Bình cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024

Đinh Thanh Bình sinh 1998 tại Thanh Hóa, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ HAGL, từng khoác áo các CLB HAGL, Thể Công Viettel, Công an nhân dân, Ninh Bình, Công an TP.HCM...

Đáng chú ý ở cấp đội tuyển, Thanh Bình có tên trong danh sách 21 tuyển thủ Việt Nam dự World Cup U20-2017 - giải đấu lớn nhất bóng đá nam Việt Nam từng góp mặt, rồi sau đó khoác áo các tuyển U21, U23 và đội tuyển quốc gia.

Về danh hiệu, Thanh Bình từng cùng Công an nhân dân vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2022, cùng Công an TP.HCM đoạt Cúp quốc gia 2025/26, và đặc biệt là thành tích cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024.

Việc bổ sung một tiền đạo như Đinh Thanh Bình giúp CLB Công an Hà Nội có thêm lựa chọn trên hàng công mùa giải 2026/27, nơi thầy trò HLV Polking phải chinh chiến cùng lúc 4 đấu trường: châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia.

Trước đó, CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ các tân binh Damià Sabater, Y Eli Nie, David Henen..., đồng thời gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột nhằm duy trì chiều sâu đội hình và sức cạnh tranh.

Ngày 11-8 tới, CLB Công an Hà Nội sẽ chính thức khởi động mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân CLB Adelaide United (Australia) trong trận play-off tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) 2026/27.