Tiền đạo 1m90 người Colombia gia nhập Công an Hà Nội FC

ANTD.VN - Tiền đạo 33 tuổi từng khoác áo U20 Colombia - Brayan Perea đã chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội, sẵn sàng chinh phục mùa giải 2026/27 đầy sôi động.

Ngày 21-7, CLB Công an Hà Nội thông báo đạt thỏa thuận hợp đồng với tiền đạo 33 tuổi người Colombia - Brayan Perea.

"Brayan Perea sở hữu thể hình vượt trội (1,90m) cùng bản lý lịch thi đấu ấn tượng, nổi bật là quãng thời gian khoác áo CLB Lazio tại giải vô địch quốc gia Italia (Serie A). Sự hiện diện của một tiền đạo đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như Brayan Perea là sự bổ sung chất lượng, gia tăng sức mạnh đáng kể cho hàng công của đội", CLB Công an Hà Nội cho biết.

Brayan Perea chính thức gia nhập Công an Hà Nội FC

Brayan Perea sinh 1993, từng khoác áo và thi đấu 16 trận cho đội tuyển U20 Colombia.

Ở cấp độ đội tuyển, Brayan Perea tỏ ra khá kinh nghiệm khi ngoài CLB Lazio của Ý (giai đoạn 2013-2018) anh còn từng chơi bóng tại nhiều quốc gia như Colombia, Argentina, Bulgaria, Pháp, Tây Ban Nha, và gần nhất là khoác áo CLB Thai Port ở giải VĐQG Thái Lan.

Mùa giải 2025/26, chân sút người Colombia ra sân 21 trận, ghi 6 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, để lại nhiều dấu ấn trong màu áo CLB Thai Port.

Brayan Perea cũng là tân binh mới nhất trong chiến dịch tăng cường lực lượng quy mô lớn của Công an Hà Nội chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 sôi động với 4 đấu trường góp mặt gồm: cúp châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League và Cúp quốc gia.

Trước đó, nhà đương kim vô địch V-League chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha Damia Sabater, thủ môn Y Êli Niê, cùng tiền đạo Đinh Thanh Bình, hậu vệ Phan Ngọc Tín, bên cạnh việc gia hạn hợp đồng với một loạt trụ cột mùa trước.

Không chỉ làm mới lực lượng cầu thủ, Công an Hà Nội FC còn củng cố ban huấn luyện khi bổ nhiệm trợ lý người Bồ Đào Nha - Paulo Mourinho, người từng có thời gian làm việc cùng HLV Alexandre Polking.

Sự xuất hiện của Paulo Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp ban huấn luyện có thêm những giải pháp chuyên môn trong bối cảnh đội bóng phải thi đấu với mật độ dày ở nhiều đấu trường.