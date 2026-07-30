HLV Kim Sang-sik chỉ ra lợi thế để thắng Singapore, chưa vội tính trận Indonesia

ANTD.VN - Nhà cầm quân Hàn Quốc bày tỏ tôn trọng đối thủ Singapore song cho rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lợi thế sân nhà cùng quãng nghỉ dài là điểm tựa để tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm tại Mỹ Đình, tối 31-7.

Phát biểu tại họp báo trước lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Singapore (20h ngày 31-7, sân vận động quốc gia Mỹ Đình), HLV Kim Sang-sik bày tỏ quyết tâm chiến thắng.

"Cuộc đối đầu này rất quan trọng. Chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình đầy khó khăn, khốc liệt phía trước", nhà cầm quân Hàn Quốc nói.

Ở bảng A, Việt Nam và Indonesia đang cùng 3 điểm sau trận ra quân được dự báo sẽ chia nhau 2 tấm vé vào bán kết. Thế nhưng, Singapore sau 2 lượt trận toàn thắng, tạm dẫn đầu bảng, đang sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng.

Trận đấu tại Mỹ Đình ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội vào bán kết của Việt Nam lẫn Singapore.

HLV Kim Sang-sik và tiền đạo Đình Bắc cùng thể hiện quyết tâm chiến thắng (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang-sik bày tỏ tôn trọng đối thủ, chỉ ra Singapore hiện tại mạnh hơn nhiều so với đội hình từng thua Việt Nam tổng tỉ số 1-5 tại bán kết ASEAN Cup mùa trước, trong đó có 4 cầu thủ nổi bật mang số áo 7, 6, số 20 và 19.

Ngược lại, nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh ba lợi thế của tuyển Việt Nam: Có quãng nghỉ dài hơn đối thủ 4 ngày, có lợi thế sân nhà, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật.

Khi được hỏi về Indonesia - đối thủ dự báo cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng với tuyển Việt Nam tại lượt trận ngày 3-8 tới, HLV Kim Sang-sik cho biết lúc này toàn đội tập trung cho trận gặp Singapore.

Ông Kim cho biết sẽ tính toán đến việc xoay tua đội hình ở phần còn lại của vòng bảng để phục vụ mục tiêu đường dài.

"Nhiệm vụ của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 là bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi lấy áp lực đó làm động lực và sự tự tin. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, đặc biệt là những trận đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Về phần mình, HLV Gavin Lee của Singapore đánh giá cao chủ nhà Việt Nam, chỉ ra 4 cái tên Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên và Quang Hải đều rất hay.

"Tôi quan sát thấy đội tuyển Việt Nam là một tập thể tốt, HLV tốt và tổ chức đội hình tốt, có một số cầu thủ nổi trội ở vị trí cụ thể, nên chúng tôi phải tập trung cao nhất. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng ở mọi trận đấu", nhà cầm quân người Singapore nói thêm.