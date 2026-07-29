Cucurella xăm hình HLV tuyển Tây Ban Nha sau chức vô địch World Cup

ANTD.VN - Marc Cucurella đã biến lời hứa của mình thành hiện thực theo cách rất đặc biệt. Chỉ hơn một tuần sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup 2026, hậu vệ cánh 28 tuổi quyết định xăm hình HLV Luis de la Fuente lên cánh tay, như một lời tri ân dành cho người thầy đã đưa La Roja lên đỉnh bóng đá thế giới.

Trước trận chung kết World Cup 2026, Cucurella tham gia một chương trình truyền hình trực tuyến và tuyên bố sẽ xăm hình HLV De la Fuente, nếu Tây Ban Nha giành chức vô địch. Sau khi điều đó trở thành hiện thực, Cucurella không để người hâm mộ phải chờ lâu để thực hiện nó.

Hình xăm HLV De la Fuente trên tay Cucurella (Ảnh: MXH X)

Trên mạng xã hội X, tuyển thủ Tây Ban Nha đăng tải hình ảnh mới nhất về hình xăm trên tay. Tác phẩm khắc họa HLV Luis de la Fuente cầm chiếc cúp vàng World Cup, ghi dấu khoảnh khắc lịch sử của bóng đá xứ sở bò tót.

Trong khi Cucurella nhanh chóng hoàn thành lời hứa, một đồng đội khác của anh là Lamine Yamal vẫn chưa thực hiện cam kết trước giải đấu. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi từng tuyên bố sẽ để râu và ria mép mọc liên tục trong ba tuần nếu Tây Ban Nha vô địch World Cup.

Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup 2026 sau chiến thắng với tỉ số 1-0 trước Argentina trong trận chung kết diễn ra ngày 19-7 trên đất Mỹ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Ferran Torres ghi ở phút 106 hiệp phụ, mang về danh hiệu vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử cho La Roja.

Với chiến tích này, Tây Ban Nha trở thành đội tuyển thứ 7 từng ít nhất hai lần đăng quang World Cup, sau Brazil với 5 chức vô địch, Đức và Italia cùng 4 lần, Argentina có 3 lần, còn Pháp và Uruguay đều sở hữu 2 danh hiệu.

Cucurella là một trong những nhân tố nổi bật nhất trên hành trình chinh phục cúp vàng của đội tuyển Tây Ban Nha. Hậu vệ trái 28 tuổi góp mặt trong cả 8 trận đấu, thực hiện 2 pha kiến tạo và tạo ra 7 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Phong độ ổn định giúp anh được người hâm mộ bình chọn vào đội hình tiêu biểu của FIFA. Anh hiện là thành viên Real Madrid, sau thương vụ chuyển nhượng từ Chelsea vào tháng trước.