Chelsea mua Welbeck, đón Henderson: Hoảng loạn hay nước cờ cao tay của Xabi Alonso?

ANTD.VN - Chelsea đang tạo ra một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2026. Sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck, đội chủ sân Stamford Bridge cũng tiến gần đến chữ ký của tiền vệ Jordan Henderson. Cả hai cầu thủ này đều 36 tuổi.

Hai bản hợp đồng này đi ngược hoàn toàn chính sách trẻ hóa mà Chelsea kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Chính vì vậy, không ít người đặt câu hỏi: Liệu Chelsea đang hoảng loạn trên thị trường chuyển nhượng, hay HLV Xabi Alonso đang âm thầm xây dựng một tập thể cân bằng hơn?

Nếu nhìn vào vài mùa giải gần đây, Chelsea gần như chỉ đầu tư cho những cầu thủ trẻ. Có thể kể ra hàng loạt cái tên như Cole Palmer, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Lesley Ugochukwu, Renato Veiga, Marc Guiu, Aaron Anselmino, Andrey Santos, Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Estevao, Kendry Paez, Dario Essugo, Mamadou Sarr, Alejandro Garnacho...

HLV Xabi Alonso cần Henderson và Welbeck để bổ sung kinh nghiệm (Ảnh: Opta)

Có những người trong số đó sớm thành danh và trở thành trụ cột quan trọng, nhưng cũng có những cầu thủ "mãi không chịu lớn".

Không ít trận đấu, The Blues kiểm soát tốt thế trận nhưng lại đánh rơi chiến thắng bởi những sai lầm cá nhân, sự thiếu lạnh lùng trong các thời điểm quyết định và một phòng thay đồ chưa có thủ lĩnh thực sự.

Có lẽ đó là điều mà Xabi Alonso nhìn thấy đầu tiên khi tiếp quản đội bóng.

Việc Chelsea liên tiếp nhắm đến Welbeck rồi Henderson cho thấy họ đang muốn bổ sung những con người từng trải, biết cách quản lý trận đấu và có khả năng dẫn dắt các đồng đội trẻ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Welbeck, người sẽ tròn 36 tuổi vào tháng 11 tới, và Henderson, người đã 36 tuổi 1 tháng, có rất nhiều điểm chung tích cực.

Họ đều là những cựu tuyển thủ Anh, đều đã chinh chiến nhiều năm ở Ngoại hạng Anh và từng khoác áo những CLB hàng đầu xứ sở sương mù.

Welbeck từng thi đấu cho Man United, Arsenal và Brighton. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, tiền đạo này vẫn ghi tới 13 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa trước, cho thấy anh vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt khi được trao cơ hội.

Trong khi đó, Henderson là mẫu tiền vệ mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có trong phòng thay đồ. Cựu đội trưởng Liverpool từng nâng cao chức vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh, sở hữu tố chất lãnh đạo đã được kiểm chứng suốt nhiều năm.

Ở tuổi 36, Henderson có thể không còn bao phủ khắp mặt sân như trước, nhưng kinh nghiệm, khả năng tổ chức lối chơi và tiếng nói của anh vẫn là tài sản quý giá.

Đó có lẽ mới là điều Chelsea đang tìm kiếm.

Một đội bóng trẻ không chỉ cần những cầu thủ biết ghi bàn hay rê bóng. Họ còn cần những người biết khi nào phải giảm nhịp trận đấu, khi nào cần vực dậy tinh thần đồng đội và cách vượt qua áp lực ở những thời điểm khó khăn.

Những phẩm chất ấy không thể mua bằng một bản hợp đồng trăm triệu bảng, cũng không thể hình thành chỉ sau một mùa giải.

Nếu Chelsea đưa Welbeck và Henderson về để trở thành những nhân tố đá chính 40-50 trận mỗi mùa, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đội bóng đang thiếu phương án chuyển nhượng và cố gắng "vẫy vùng".

Nhưng nếu Xabi Alonso xem hai cựu binh này là những người truyền lửa, hỗ trợ lớp đàn em và tạo sự cân bằng trong một tập thể vốn quá trẻ, đây lại là quyết định rất đáng chờ đợi.

Một Chelsea gồm nhiều tài năng trẻ vừa để thủng lưới 4 bàn ở trận đầu tiên của HLV Xabi Alonso (Ảnh: AFP)

Bóng đá hiện đại không thiếu những ví dụ thành công nhờ sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Những cầu thủ lớn tuổi đôi khi không còn tạo ra các khoảnh khắc bùng nổ như trước, nhưng họ mang đến sự ổn định, bản lĩnh và văn hóa chiến thắng - những yếu tố đặc biệt quan trọng với một đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết.

Hai lão tướng trên có thể không còn là những ngôi sao sáng nhất trên sân, nhưng biết đâu lại chính là những mảnh ghép còn thiếu để giúp một Chelsea trẻ trung trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và đủ sức cạnh tranh các danh hiệu.