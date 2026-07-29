Liên đoàn Pickleball Việt Nam được thành lập

ANTD.VN - Ngày 28-7 tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) đã diễn ra thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của môn thể thao đang có sức lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên gồm 37 thành viên. Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực - được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Liên đoàn Pickleball Việt Nam chính thức được thành lập

Phát biểu sau khi được bầu, ông Lê Văn Thành nhấn mạnh việc thành lập Liên đoàn không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển của một môn thể thao mới, mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân, thúc đẩy kinh tế thể thao và tăng cường hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Liên đoàn Pickleball Việt Nam đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bộ môn. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là mở rộng phong trào Pickleball trên phạm vi cả nước, phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ, đồng thời xây dựng hệ thống đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên theo hướng bài bản, thống nhất.

Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ chú trọng ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, đào tạo cũng như tổ chức các hoạt động chuyên môn. Việc tăng cường hợp tác quốc tế cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao vị thế của Pickleball Việt Nam.

Theo kế hoạch, Liên đoàn sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, mở rộng mạng lưới hội viên, phát triển các câu lạc bộ, xây dựng hệ thống giải đấu quốc gia cùng bảng xếp hạng vận động viên. Song song với đó là công tác xây dựng đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để phục vụ sự phát triển của môn Pickleball.

Liên đoàn Pickleball Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có phong trào Pickleball phát triển mạnh tại châu Á, xây dựng hệ thống tổ chức đồng bộ, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng cao thành tích thi đấu quốc tế.

Xa hơn, đến năm 2045, Pickleball Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến của các giải đấu quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của môn thể thao này trong khu vực và trên thế giới.