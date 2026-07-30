Singapore dè chừng Xuân Son, ví tiền đạo tuyển Việt Nam với Erling Haaland

ANTD.VN - Ít ngày trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026, truyền thông Singapore đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Nguyễn Xuân Son. Tờ The Straits Times thậm chí ví chân sút của HLV Kim Sang-sik là "Hanoi Haaland" - Haaland của Hà Nội - đồng thời xem anh là mối đe dọa lớn nhất mà đội tuyển Singapore phải đối mặt.

Trong bài phân tích trước trận đấu trên sân Mỹ Đình vào 20h tối 31-7, tờ báo hàng đầu Singapore đánh giá rất cao bộ kỹ năng của Xuân Son. Theo The Straits Times, tiền đạo gốc Brazil sở hữu nền tảng thể chất vượt trội, khả năng tì đè mạnh mẽ cùng bản năng săn bàn đáng sợ, khiến người xem liên tưởng đến siêu sao Erling Haaland của tuyển Na Uy.

Báo Singapore gọi Xuân Son là '"Haaland của Hà Nội"

Sự e ngại của truyền thông Singapore không phải ngẫu nhiên. Tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son từng trở thành cơn ác mộng với đội bóng đảo quốc khi ghi ba bàn sau hai lượt bán kết, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 5-1 để giành quyền vào chung kết.

Ở giải đấu năm đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lên ngôi vô địch, còn Xuân Son thâu tóm hai danh hiệu cá nhân cao quý là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Hai năm sau, tiền đạo 29 tuổi vẫn duy trì phong độ ấn tượng sau khi phẫu thuật chân vì chấn thương nặng. Trong trận thắng Timor Leste 7-0 ở lượt mở màn ASEAN Cup 2026, Xuân Son tiếp tục ghi tên mình lên bảng tỉ số, nâng thành tích lên 12 bàn chỉ sau 10 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ đánh giá cao khả năng ghi bàn, The Straits Times còn đưa ra một thống kê đáng chú ý: hiệu suất ghi bàn quốc tế của Xuân Son hiện còn nhỉnh hơn Erling Haaland.

Trong màu áo tuyển Na Uy, Haaland ghi 62 bàn sau 55 trận, đạt hiệu suất 1,13 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Xuân Son đang sở hữu trung bình 1,2 bàn mỗi trận cho tuyển Việt Nam với 12 bàn sau 10 lần ra sân.

Bài viết của The Straits Times cũng nhấn mạnh Xuân Son không phải cầu thủ nhập tịch gốc Brazil duy nhất mà Singapore phải dè chừng. Tuyển Việt Nam còn sở hữu tiền vệ Đỗ Hoàng Hên và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc, giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án chiến thuật.

Không chỉ hàng công, phong độ chung của tuyển Việt Nam cũng khiến đối thủ phải lo lắng. Đội bóng áo đỏ đang sở hữu chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp, bất bại 18 trận gần nhất và đặc biệt có 16 trận liên tiếp không thua Singapore kể từ sau thất bại ở chung kết Tiger Cup 1998.