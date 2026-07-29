Nhận lời FIFA, Pakistan tranh cúp với tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Pakistan xác nhận cử đội tuyển quốc gia tham dự giải Đông Nam Á do FIFA tổ chức - FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9 tới.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pakistan (PFF) - Syed Mohsen Gilani cho biết nhận lời mời của FIFA, đội tuyển Pakistan sẽ tham gia FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ 21-9 đến 6-10.

Đây là lần đầu tiên Pakistan - đội tuyển đang xếp hạng 198 thế giới - tham dự một giải đấu do FIFA tổ chức.

"FIFA ASEAN Cup mang đến cơ hội lớn để đội tuyển nam của chúng tôi thi đấu những trận cầu đỉnh cao, đầy tính cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Đã đến lúc mơ những giấc mơ lớn. Chúng tôi không còn hài lòng với việc chỉ tham gia các giải đấu mang tính phát triển. Pakistan đã sẵn sàng so tài cùng các đội bóng lớn", Chủ tịch PFF Syed Mohsen Gilani chia sẻ.

Đình Bắc cùng tuyển Việt Nam nằm chung hạng đấu với đội tuyển Pakistan (Ảnh: VFF, PFF)

Tờ Nation (Pakistan) cho biết thêm, đội nhà được sắp xếp vào bảng Premier Division tổ chức tại Indonesia. Bảng này dự kiến quy tụ 8 đội mạnh gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Việt Nam và hai khách mời Ấn Độ, Pakistan.

Trước đó, FIFA gửi lời mời đội tuyển Trung Quốc tham dự song liên đoàn bóng đá nước này sau đó từ chối, tạo cơ hội để Pakistan thế chỗ.

Sự xuất hiện của khách mời Pakistan tăng thêm sự hào hứng cho người hâm mộ Đông Nam Á, bởi đội tuyển này đang sở hữu đội hình có tới 20 cầu thủ chơi bóng nước ngoài, trong đó nổi bật là Abdullah Iqbal. Trung vệ 24 tuổi đang khoác áo CLB Mjällby AIF ở giải hạng nhất Thụy Điển này được định giá 3 triệu euro (khoảng 90 tỉ đồng) - bằng cả đội hình tuyển Lào và tuyển Campuchia đang dự ASEAN Cup 2026 cộng lại.

Thi đấu song song với bảng Premier Division tại Indonesia là bảng Challenge Division do Hong Kong (TQ) đăng cai, dự kiến có sự tham gia của chủ nhà Hong Kong, Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar, Timor-Leste.

FIFA ASEAN Cup 2026 có tổng tiền thưởng lên tới 4 triệu USD, thi đấu theo định dạng khác với ASEAN Cup truyền thống khi đội vô địch mỗi hạng chỉ thi đấu tối đa 4 trận.

Do được FIFA đăng cai tổ chức vào dịp FIFA Days nên các đội tuyển có thể triệu tập đội hình mạnh nhất mà không lo cầu thủ bị cấm cản bởi CLB chủ quản như ở sân chơi ASEAN Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu được khởi xướng nhằm cung cấp cho các đội tuyển quốc gia những trận đấu quốc tế mang tính cạnh tranh, đồng thời tăng cường mối quan hệ bóng đá giữa các quốc gia Đông Nam Á và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ.