Triệu tập 29 tuyển thủ U23 Việt Nam rèn quân cho ASIAD 2026

ANTD.VN - 29 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ hội quân tập luyện từ ngày 29-7, chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2026. Đáng chú ý, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ thay HLV Kim Sang-sik phụ trách công tác huấn luyện.

Chiều 28-7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố tập trung đội tuyển U23 Việt Nam, tập luyện chuẩn bị cho chiến dịch Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026.

Danh sách hội quân gồm 29 cầu thủ, quy tụ nhiều gương mặt đã góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team China vừa qua.

Trong đó có những cái tên nổi bật như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt…

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục thay thầy Park huấn luyện U23 Việt Nam

Do nhiều cầu thủ đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia hoặc cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới của V-League, U23 Việt Nam chưa thể quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Kế hoạch hội quân của một số cầu thủ cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm đảm bảo hài hòa giữa nhiệm vụ tại đội tuyển và kế hoạch của các CLB chủ quản.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29-7 đến hết ngày 6-8, để tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện khâu chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Do HLV Kim Sang-sik bận cùng đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 nên HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách công tác chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam ở đợt tập trung này.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10. Môn bóng đá nam có 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.