Chelsea chiêu mộ 'lão tướng' Danny Welbeck

ANTD.VN - Chelsea tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo lão tướng Danny Welbeck từ Brighton, đồng thời tiến rất gần đến việc đưa tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson về Stamford Bridge.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Brighton đã đồng ý để Welbeck rời đội nhằm hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế trước khi chính thức gia nhập Chelsea. Tiền đạo người Anh dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với The Blues.

Welbeck sẽ chơi cho Chelsea trong 2 năm tới (Ảnh: Fabrizio Romano)

Ở độ tuổi của một "lão tướng" (tròn 36 vào tháng 11 tới), Welbeck vẫn duy trì phong độ đáng nể tại Ngoại hạng Anh. Mùa giải 2025/26. Anh ghi 13 bàn, sau khi có 10 pha lập công ở mùa trước đó. Bên cạnh hiệu suất ổn định, cựu tuyển thủ Anh còn sở hữu bề dày kinh nghiệm thi đấu trong màu áo Man United và Arsenal.

Ngoài ra, Chelsea cũng đang tiến gần tới bản hợp đồng với Jordan Henderson, cựu cầu thủ Liverpool, người cũng đã ở độ tuổi U40.

Việc Chelsea liên tiếp nhắm đến những cầu thủ luống tuổi phản ánh rõ triết lý xây dựng đội hình của HLV Xabi Alonso. The Blues không cần tiềm năng phát triển ở họ nữa, cái họ cần là kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng làm chủ phòng thay đồ.

Theo kế hoạch, Chelsea sẽ còn bốn trận giao hữu nữa lần lượt gặp Tottenham (1-8), Juventus (5-8), AC Milan (8-8) và Johor DT(9-8), trước khi chính thức bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27.