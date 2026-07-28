ANTD.VN - Chelsea khởi đầu chuyến du đấu tại Australia bằng trận gặp Western Sydney Wanderers tối 28-7. Dù hàng công thi đấu bùng nổ, đặc biệt với cú hat-trick của Joao Pedro, màn trình diễn của hàng thủ vẫn để lại không ít nỗi lo cho HLV Xabi Alonso với 4 bàn thua.

Giao hữu với Western Sydney Wanderers là trận đấu đầu tiên của chiến lược gia người Tây Ban Nha trên cương vị HLV trưởng Chelsea.

Xabi Alonso gây bất ngờ khi sử dụng đội hình xuất phát có nhiều gương mặt trẻ như Dastan Satpayev, Olutayo Subuloye, Reggie Walsh hay Ryan Kavuma-McQueen. Sự lựa chọn này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Satpayev mở tỉ số ngay từ phút thứ 6.

Chelsea thủng lưới 4 bàn ở trận đầu tiên của HLV Xabi Alonso (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, lợi thế của đại diện Ngoại hạng Anh không duy trì được lâu. Những sai sót trong khâu tổ chức phòng ngự khiến Chelsea liên tiếp để Western Sydney Wanderers ghi hai bàn, qua đó lật ngược tình thế.

Trước khi hiệp một khép lại, Dario Essugo kịp lập công, giúp Chelsea quân bình tỉ số 2-2 và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Joao Pedro lập hat-trick ấn tượng (Ảnh: PA)

Sau giờ nghỉ, Xabi Alonso tung hàng loạt trụ cột vào sân như Cole Palmer, Joao Pedro, Jamie Gittens, Estevao và Wesley Fofana nhằm gia tăng sức mạnh cho đội hình.

Dẫu vậy, những vấn đề nơi hàng thủ vẫn chưa được cải thiện. Phút 62, Western Sydney Wanderers một lần nữa vượt lên dẫn 3-2.

HLV Xabi Alonso còn rất nhiều việc phải làm (Ảnh: Getty Images)

Chelsea nhanh chóng đáp trả khi Jamie Gittens ghi bàn sau pha kiến tạo của Joao Pedro. Tuy nhiên, sai lầm trong khâu triển khai bóng của Estevao lại khiến đội bóng thành London phải trả giá. Awan Lual tận dụng cơ hội để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 4-3 ở phút 78.

Để một đội của Úc chọc thủng lưới đến 4 lần là một kết quả khó chấp nhận. Tuy nhiên, thể diện của đội bóng nước Anh đã được gỡ gạc phần nào, khi Joao Pedro đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ.

Tiền đạo người Brazil liên tiếp chọc thủng lưới đối phương ở các phút 80, 86 và 90, hoàn tất cú hat-trick chỉ trong vòng 10 phút cuối trận để mang về chiến thắng 6-4 cho Chelsea.

Dù thắng to nhưng hàng thủ The Blues đã bộc lộ nhiều hạn chế. HLV Alonso rõ ràng cần thêm những bản hợp đồng chất lượng để sớm cải thiện hệ thống phòng ngự, nếu muốn hướng tới một mùa giải thành công.