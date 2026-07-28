Giấc mơ điện ảnh hóa 'sức mạnh mềm' của Vovinam

ANTD.VN - "Văn hóa Việt Nam đang đi ra thế giới theo một cách rất đẹp", đó là cảm nhận của nghệ sĩ Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, khi chứng kiến những đứa trẻ nước ngoài say mê tập luyện Vovinam tại World Cup lần thứ 7 ở Paris. Từ một môn võ thuật của dân tộc, Vovinam đang trở thành một "đại sứ văn hóa thể thao" đắc lực, và điện ảnh có thể là chìa khóa tiếp theo để đưa bản sắc Việt vươn xa hơn.

Xuất khẩu văn hóa theo cách tự nhiên nhất

Xuất khẩu văn hóa thường được nhắc đến như một chiến lược đầy tham vọng, đòi hỏi những nguồn lực lớn và sự đầu tư bài bản. Nhưng đôi khi, sức mạnh mềm của một quốc gia lại lan tỏa một cách tự nhiên, bền bỉ và đầy xúc động từ những giá trị cốt lõi nhất.

Tại World Cup Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 7 vừa diễn ra tại Paris (Pháp), nghệ sĩ Quyền Linh - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã nhận ra điều đó: "Không cần những lời giới thiệu lớn lao. Một bài quyền, một thế võ, một cái cúi chào của võ sinh cũng có thể kể một câu chuyện về Việt Nam".

NS Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam (thứ hai từ trái qua) và TS Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, đại diện Tổng Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo thế giới tại Việt Nam (bìa phải)

Giữa nhà thi đấu Halle Georges Carpentier, gần 500 võ sư, huấn luyện viên và vận động viên từ 20 quốc gia đã hội tụ. Nhưng điều khiến nghệ sĩ Quyền Linh xúc động không phải là những tấm huy chương hay những kỹ thuật đỉnh cao, mà là hình ảnh những đứa trẻ người Pháp, người châu Âu, châu Phi, châu Mỹ khoác trên mình bộ võ phục xanh của Vovinam.

Các em tập đi tập lại từng động tác, chỉnh lại võ phục, gọi tên kỹ thuật bằng tiếng Việt và từng ngày tiếp nhận những giá trị của Việt Võ Đạo. "Một đứa trẻ có thể chưa từng đến Việt Nam. Cha mẹ của em có thể cũng chưa từng đặt chân đến Việt Nam. Nhưng em đang học một môn võ của Việt Nam", nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ.

Kungfu Trung Quốc đã làm được điều này qua điện ảnh. Còn Việt Nam?

Thực tế, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Vovinam - Việt Võ Đạo, do Cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập năm 1938 tại Hà Nội, đến nay đã có mặt tại 40 quốc gia với hơn 200.000 môn sinh. Phong trào phát triển mạnh mẽ nhất ở Liên bang Nga, nơi TS Phạm Quang Long - người từng hướng dẫn võ thuật cho NS Quyền Linh trong bộ phim "Người Hà Nội" năm 1995 - đã âm thầm gây dựng suốt nhiều năm và được Bộ Tư pháp Nga cấp phép hoạt động.

Võ sư Phạm Quang Long trao đổi với diễn viên Quyền Linh trước cảnh quay võ thuật trong phim "Người Hà Nội" năm 1995 - cơ duyên bắt đầu mối gắn kết với Vovinam (ảnh tư liệu)



Võ sư Phạm Quang Long và nghệ sĩ Quyền Linh hội ngộ tại Paris năm 2026

Và chính những cuộc trò chuyện với TS Phạm Quang Long, cùng Võ sư Trần Nguyên Đạo và TS Võ Danh Hải tại World Cup Vovinam, đã nhen nhóm trong NS Quyền Linh một khát vọng lớn hơn.

Nếu như Kungfu (Wushu) của Trung Quốc từng vươn ra toàn cầu nhờ sự thành công vang dội của điện ảnh Hong Kong với những cái tên như Bruce Lee, Jackie Chan hay Jet Li (người từng là nhà vô địch Wushu trước khi bước vào điện ảnh), thì Việt Nam, với một môn võ đặc sắc mang đậm tinh thần thượng võ và lịch sử vẻ vang như Vovinam, chưa có một tác phẩm điện ảnh xứng tầm nào để kể câu chuyện ấy với thế giới.

NS Quyền Linh tin rằng một ngày nào đó, những võ sinh Vovinam ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Senegal, Mỹ... sẽ trở thành những khán giả đầu tiên đưa một bộ phim võ thuật Việt Nam ra thế giới.

"Điện ảnh có sức mạnh rất lớn. Có những vùng đất người ta biết đến nhờ một bộ phim. Có những môn võ được cả thế giới tìm học sau khi xuất hiện trên màn ảnh. Vậy tại sao võ Việt không thể?", ông nhấn mạnh.