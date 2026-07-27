Thỏa thuận đổ vỡ, Pirlo chính thức hết cơ hội dẫn dắt tuyển Italia

ANTD.VN - Cựu tiền vệ Andrea Pirlo sẽ không trở thành HLV trưởng đội tuyển Italia sau khi quá trình đàm phán với Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đổ vỡ, bởi mối quan hệ thương mại giữa cựu danh thủ này và một công ty cá cược.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Italia, Pirlo từng là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng của Azzurri trong giai đoạn đội tuyển bước vào quá trình tái thiết lực lượng. Sau khi Pep Guardiola và Carlo Ancelotti đều từ chối, FIGC đã chuyển hướng sang huyền thoại vô địch World Cup 2006.

Bê bối hợp đồng thương mại khiến Pirlo lỡ hẹn với tuyển Italia (Ảnh: Fabrizio Romano)

Thậm chí, hai bên được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ về bản hợp đồng kéo dài bốn năm, với mức lương khoảng 1,5 triệu euro mỗi mùa.

Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ đổ vỡ vào phút chót khi vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu của Pirlo cho công ty cá cược Fonbet trở thành rào cản không thể tháo gỡ.

Theo quy định hiện hành tại Italia, các hoạt động quảng bá hoặc hợp tác với doanh nghiệp cá cược chịu sự kiểm soát rất nghiêm ngặt. Vì vậy, mối quan hệ thương mại của Pirlo với Fonbet bị xem là có nguy cơ tạo ra xung đột lợi ích, nếu ông đảm nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Sau khi biết mình không còn nằm trong kế hoạch của FIGC, Pirlo đã lên tiếng trên trang Instagram cá nhân để chia sẻ quan điểm.

"Tôi đã chọn im lặng vì sự tôn trọng dành cho các cơ quan quản lý, liên đoàn và tất cả những người liên quan. Nhưng khi biết mình không còn là ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Italia, tôi nghĩ đã đến lúc cần làm rõ một số vấn đề", cựu tiền vệ 47 tuổi viết.

Pirlo khẳng định trong suốt sự nghiệp thi đấu cũng như huấn luyện, ông luôn tuân thủ pháp luật tại những quốc gia mình làm việc và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

Cựu HLV Juventus cũng nhấn mạnh việc hợp tác với Fonbet hoàn toàn mang tính thương mại và được thực hiện trong thời gian ông làm việc tại UAE. Ông bác bỏ mọi suy diễn mang yếu tố chính trị, đồng thời khẳng định tình yêu dành cho quê hương không liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

"Dù làm công việc gì, tình yêu của tôi dành cho Italia vẫn không thay đổi", Pirlo khẳng định.

Việc Pirlo rút lui buộc FIGC phải khởi động lại quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới khi UEFA Nations League đang đến gần. Đây được xem là diễn biến bất ngờ với bóng đá Italia, bởi liên đoàn được cho là đã chuẩn bị công bố quyết định bổ nhiệm cựu tiền vệ Juve và Milan ngay trong tuần này.