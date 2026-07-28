ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã chính thức bổ nhiệm Zinedine Zidane làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 54 tuổi sẽ thay thế Didier Deschamps sau khi Les Bleus dừng bước ở bán kết World Cup 2026.

Ngay sau khi kết thúc World Cup 2026 với vị trí thứ tư do thua Anh ở trận tranh HCĐ, FFF đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để đưa Zidane lên nắm quyền. Cựu đội trưởng tuyển Pháp từ lâu đã được xem là ứng viên sáng giá nhất kế nhiệm Deschamps và cuối cùng cũng chính thức đảm nhận cương vị mà nhiều người tin rằng rất phù hợp cho nhiều phía.

Theo thông báo từ FFF, Zidane ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, kéo dài đến sau World Cup 2030.

Zinedine Zidane chính thức dẫn dắt tuyển Pháp (Ảnh: Reuters)

Việc nhận lời dẫn dắt tuyển Pháp cũng đánh dấu sự trở lại của Zidane với nghiệp huấn luyện sau quãng thời gian dài vắng bóng. Kể từ khi chia tay Real Madrid vào năm 2021, ông chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào.

Trong hai nhiệm kỳ tại sân Santiago Bernabeu, Zidane đã xây dựng một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử Real Madrid. Ông giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, 2 danh hiệu La Liga cùng nhiều chiếc cúp lớn nhỏ khác.

Sự nghiệp huấn luyện của Zidane bắt đầu từ năm 2014 khi dẫn dắt đội trẻ Real Madrid Castilla. Sau hai mùa giải, ông được trao cơ hội dẫn dắt đội một và nhanh chóng tạo nên kỳ tích khi trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp.

Sau khi chia tay Real Madrid vào năm 2018, Zidane trở lại đội bóng chỉ một năm sau đó và tiếp tục bổ sung vào phòng truyền thống thêm chức vô địch La Liga cùng Siêu cúp Tây Ban Nha trước khi khép lại hành trình vào năm 2021.

Với lực lượng giàu chiều sâu cùng nhiều ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp của bóng đá Pháp, Zidane được kỳ vọng sẽ mở ra một chu kỳ thành công mới. Mục tiêu trước mắt của ông là xây dựng tập thể đủ sức cạnh tranh chức vô địch tại EURO 2028, trước khi hướng đến World Cup 2030.