Bóng đá Italia chấn động, Maldini và Leonardo đồng loạt từ chức vì vụ Pirlo

ANTD.VN - Khủng hoảng của bóng đá Italia tiếp tục diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng, khi Paolo Maldini và Leonardo đồng loạt rời Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC). Quyết định này được cho là xuất phát từ việc Andrea Pirlo không được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Chỉ hơn hai tuần sau khi chính thức nhận nhiệm vụ tại FIGC, Maldini và Leonardo đã bất ngờ nộp đơn từ chức, khiến kế hoạch cải tổ bóng đá Italia đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Theo nhiều nguồn tin, cả hai không đồng tình với quyết định loại Pirlo khỏi vị trí HLV trưởng Azzurri. Đây được xem là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến động kéo dài của đội tuyển Italia kể từ khi HLV Gennaro Gattuso chia tay đội tuyển hồi tháng 4, sau thất bại khiến Azzurri lỡ hẹn với World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Hai huyền thoại Maldini và Leonardo đồng loạt từ chức vì vụ HLV Pirlo (Ảnh: Sempremilan)

Trước đó, việc bổ nhiệm Maldini giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật và Leonardo làm cố vấn được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho bóng đá Ý. Hai huyền thoại nhanh chóng thống nhất lựa chọn Andrea Pirlo là ứng viên phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tái thiết.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ một bộ phận lãnh đạo FIGC, khi xuất hiện thông tin Pirlo đang có hợp đồng hợp tác thương mại với công ty cá cược Fonbet của Nga. Những lo ngại về khả năng phát sinh xung đột lợi ích khiến quá trình bổ nhiệm bị dừng lại.

Theo truyền thông Italia, đầu tuần này Maldini và Leonardo đã có cuộc làm việc với Chủ tịch FIGC Giovanni Malago nhằm tìm tiếng nói chung. Tuy nhiên, cuộc họp không mang lại kết quả như mong muốn và cả hai quyết định từ chức ngay sau đó.

Diễn biến này khiến nỗ lực cải tổ bộ máy điều hành bóng đá Italia gần như sụp đổ chỉ sau thời gian rất ngắn. Thay vì tạo ra luồng sinh khí mới, FIGC tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích vì những bất ổn cả về chuyên môn lẫn công tác quản lý.

Trong bối cảnh FIGC tiếp tục rơi vào khủng hoảng, Roberto Mancini đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất cho nhiệm kỳ thứ hai trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Italia.

Dù vậy, bất kỳ nhà cầm quân nào tiếp quản Azzurri ở thời điểm hiện tại cũng sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn, khi niềm tin của người hâm mộ đã bị ảnh hưởng sau hàng loạt thất bại trên sân cỏ cùng những biến động liên tiếp trong bộ máy lãnh đạo.