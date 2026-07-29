Quyết định của Neymar đánh dấu sự kết thúc của một trong những sự nghiệp quốc tế rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.

World Cup 2026 khép lại trong nỗi thất vọng với Selecao. Đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới dừng bước ngay từ vòng 1/8 sau thất bại với tỉ số 1-2 trước Na Uy, qua đó nối dài quãng thời gian 24 năm chưa thể giành lại chiếc cúp vàng kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2002.

Chấp nhận buông bỏ, Neymar chính thức từ giã tuyển Brazil ở tuổi 34 (Ảnh: Getty Images)

Bản thân Neymar cũng không có giải đấu như mong đợi. Do chưa hoàn toàn bình phục thể lực trước khi hội quân cùng đội tuyển, ngôi sao thuộc biên chế Santos chỉ được thi đấu ít phút trong hai trận. Dấu ấn duy nhất anh để lại là bàn thắng trên chấm phạt đền ở những phút cuối vào lưới Na Uy.

10 ngày sau khi World Cup khép lại, Neymar chính thức xác nhận hành trình của mình cùng Selecao đã đi đến hồi kết. "Cuộc phiêu lưu của tôi cùng đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Tôi tin rằng mình đã tạo nên lịch sử ở đó và tôi rất hạnh phúc với những gì đã trải qua", Neymar chia sẻ trong buổi họp báo.

"Tôi đã trải qua rất nhiều điều. Tôi đã cống hiến tất cả, bằng cả máu, trái tim và cuộc đời mình. Tôi luôn chiến đấu vì màu áo vàng xanh, nhưng tôi nghĩ mình không còn muốn điều đó nữa. Cảm ơn mọi người, nhưng lúc này tôi sẽ không trở lại đội tuyển Brazil. Tôi tin rằng mình đã viết nên lịch sử và cảm thấy mãn nguyện với những gì đã làm được", Neymar nói như một lời từ giã màu áo ĐTQG.

Trong gần 15 năm cống hiến cho Selecao, Neymar có 130 lần ra sân, ghi 80 bàn thắng và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil.

Bên cạnh đó, Neymar còn góp mặt ở 4 kỳ World Cup liên tiếp và giữ vai trò đầu tàu của Selecao trong hơn một thập kỷ. Đáng tiếc, anh chưa bao giờ cùng Brazil bước lên đỉnh thế giới và sẽ không còn cơ hội làm điều đó với tư cách một cầu thủ.