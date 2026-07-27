Trọng tài bắt chung kết World Cup 2026 bất ngờ "nghỉ hưu non"

ANTD.VN - Một tuần sau khi điều hành trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, trọng tài Slavko Vincic đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầm còi, khép lại hành trình nhiều năm ở đỉnh cao bóng đá thế giới.

Liên đoàn bóng đá Slovenia (NZS) đã xác nhận quyết định gây bất ngờ của vị trọng tài 46 tuổi. Theo NZS, việc Vincic được giao điều hành trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 là cột mốc lịch sử, bởi ông trở thành trọng tài Slovenia đầu tiên bắt chính một trận chung kết World Cup.

Trọng tài Slavko Vincic giải nghệ dù mới 46 tuổi (Ảnh: Fabrizio Romano)

Trong thông báo tri ân, NZS nhấn mạnh: "Một tuần sau trận chung kết World Cup tại Mỹ, Slavko Vincic đã chính thức khép lại sự nghiệp trọng tài ở cấp độ cao nhất. Ông là trọng tài Slovenia đầu tiên điều hành trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, qua đó khẳng định vị thế là một trong những trọng tài xuất sắc nhất lịch sử".

Không chỉ khép lại sự nghiệp bằng dấu mốc đặc biệt, Vincic còn được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất World Cup 2026.

Trước khi khép lại sự nghiệp, Slavko Vincic đã xây dựng bảng thành tích đáng nể trong làng trọng tài quốc tế. Ông từng điều hành trận chung kết Champions League năm 2024 giữa Real Madrid và Dortmund, đồng thời cầm còi ba trận chung kết Europa League, nổi bật là màn so tài giữa Eintracht Frankfurt và Rangers năm 2022.

Bên cạnh những dấu ấn chuyên môn, sự nghiệp của trọng tài người Slovenia cũng từng trải qua biến cố. Năm 2020, ông xuất hiện tại một địa điểm ở Bosnia trong cuộc đột kích của cảnh sát liên quan đến ma túy và mại dâm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ cocaine, súng cùng nhiều tiền mặt.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, Vincic chỉ được lấy lời khai với tư cách nhân chứng và nhanh chóng được xác định không có liên quan đến đường dây tội phạm.

Khép lại hành trình cầm còi bằng trận chung kết World Cup là cái kết đặc biệt đối với Slavko Vincic. Dù trận đấu cuối cùng vẫn để lại không ít tranh cãi, trọng tài người Slovenia vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những "vua áo đen" ổn định nhất của bóng đá thế giới trong hơn một thập kỷ qua.