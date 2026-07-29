FIFA công bố chủ nhà giải đấu mới, tuyển Việt Nam rộng cửa tranh cúp

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức xác nhận Indonesia là quốc gia đăng cai hạng đấu cao nhất của FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu hoàn toàn mới dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á cùng một số khách mời. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ góp mặt ở Premier Division để cạnh tranh chức vô địch.

Theo thông tin được FIFA xác nhận, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ được tổ chức theo mô hình hoàn toàn mới với hai hạng đấu độc lập.

Trong đó, có hai hạng đấu được phân chia là Premier Division quy tụ 8 đội tuyển mạnh nhất và diễn ra tại Jakarta (Indonesia) từ ngày 23-9 đến 3-10; Challenge Division dành cho từ 6 đến 8 đội còn lại sẽ được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

ĐT Việt Nam có cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia

Việc phân chia thành hai hạng đấu được cho là dựa trên thứ hạng FIFA của các đội tuyển, nhằm tạo nên sự cân bằng về chuyên môn, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh của giải đấu.

Với việc luôn nằm trong nhóm dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á những năm gần đây, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ góp mặt tại Premier Division cùng các đối thủ quen thuộc như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và một số đội khách mời có thứ hạng cao.

FIFA ASEAN Cup là giải đấu đầu tiên nằm trong hệ thống của FIFA, khác với AFF Cup (ASEAN Cup) hiện nay. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik chinh phục thêm một danh hiệu mới và có thể tích lũy thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Giải đấu mới sẽ diễn ra trong quãng thời gian thuộc FIFA Days. Điều này đồng nghĩa các CLB có trách nhiệm nhả cầu thủ theo quy định của FIFA, giúp các đội tuyển quốc gia có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho bóng đá Đông Nam Á. Nếu góp mặt tại Premier Division như dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội khẳng định vị thế trong khu vực, cải thiện thứ hạng FIFA và hướng tới chinh phục thêm một danh hiệu quốc tế ngay trong năm 2026.