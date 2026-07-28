Tiền đạo 1m96 vừa đi vào lịch sử ASEAN Cup là ai?

ANTD.VN - Mitchell Baker trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ASEAN Cup lập hat-trick tại vòng bảng, khi mới 19 tuổi và vừa nhập tịch Indonesia chưa đầy hai tuần.

Mitchell Baker là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Campuchia tại bảng A ASEAN Cup 2026 tối 27-7.

Không chỉ nổi bật với chiều cao 1m96, Mitchell Baker còn lập hat-trick ở trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia. Thi đấu trên sân 58 phút, tiền đạo này có 4 cú dứt điểm trúng đích, 3 trong số đó chuyển hóa thành bàn.

Theo Bola Sport, Mitchell Baker được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất lịch sử 30 năm ASEAN Cup lập hat-trick tại trận ra mắt giải đấu, khi 19 tuổi 7 tháng 16 ngày.

Đáng chú ý, tiền đạo này mới chỉ nhập tịch Indonesia 2 tuần trước và được HLV trưởng John Herdman nhấc thẳng lên đội tuyển quốc gia, tung vào sân ngay đầu trận ra quân ASEAN Cup 2026 đấu Campuchia.

Tiền đạo 1m96 Mitchell Baker (số 9) lập hat-trick ngay trận ra mắt tuyển Indonesia (Ảnh: Bola Sport)

Chiều cao nổi bật cùng khả năng săn bàn ấn tượng của Mitchell Baker mang tới "cơn đau đầu" cho các đối thủ kế tiếp, bao gồm tuyển Việt Nam ở cuộc so tài chủ nhà Indonesia ngày 3-8 tới.

Chắc chắn HLV Kim Sang-sik sẽ phải nghiên cứu kỹ để tìm cách kiềm tỏa chân sút này. Những hậu vệ có chiều cao tốt của tuyển Việt Nam như Đinh Quang Kiệt (1m95), Bùi Hoàng Việt Nam (1m84), Đoàn Văn Hậu (1m85)... sẽ được cân nhắc để bố trí kèm chặt Mitchell Baker.

Mitchell Baker sinh 11-12-2026 tại Australia, có ông bà ngoại người Indonesia nên được nhập tịch và ra sân thi đấu cho đội tuyển Indonesia ngay lập tức theo luật FIFA.

Tiền đạo 1m96 này nổi lên từ giải bóng đá học đường, liên tục ghi bàn nhờ khả năng di chuyển thông minh, chiều cao ấn tượng và chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp tay đôi.

Khi còn thi đấu ở cấp độ trung học cho Black Rock FC - nơi liên kết đào tạo bóng đá của trường Northwood (New York), Mitchell Baker ghi 141 bàn trong hơn 2 mùa giải, giữ kỉ lục của trường. Hiện anh thi đấu cho Vermont Green FC tại giải bán chuyên Mỹ - USL League Two theo hợp đồng cho mượn từ đội bóng của Đại học Georgetown.